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В Турции спасатели находят людей, проживших под завалами больше недели

15 февраля 2023 09:13
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Более 60 человек в Турции выжили, проведя под развалинами домов около недели
Женщина провела под развалинами дома 212 часов и смогла выжить
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Спасатели, работающие в пострадавшем от землетрясения регионе Турции, продолжают находить под завалами людей. Известно более 60 человек, сумевших выжить под руинами около недели.

Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

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Спасатели, работающие в Турции, сообщают о случаях спасения людей, сумевших выжить под завалами, пробыв там более недели.

Более восьми дней провели под руинами 12-летний мальчик и 77-летняя женщина. Обоих вытащили из-под завалов спасатели.

Выжившие

Всего сообщается о 64 человек, которые продемонстрировали настоящие чудеса выживания в экстремальных условиях.

Эти люди провели под завалами домов, разрушенных землетрясением, более 140 часов (почти 6 суток) и смогли выжить, после этого были найдены и спасены экстренными службами Турции и других стран, которые помогают в ликвидации последствий землетрясения.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.

По состоянию на вечер 14 февраля сообщали о 41 тысяче погибших на территории Турции и соседней Сирии, которую тоже затронула стихия.

Фото: Instagram Anadolu

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