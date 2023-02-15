Более 60 человек в Турции выжили, проведя под развалинами домов около недели

В Турции спасатели находят людей, проживших под завалами больше недели
Спасатели, работающие в пострадавшем от землетрясения регионе Турции, продолжают находить под завалами людей. Известно более 60 человек, сумевших выжить под руинами около недели.
Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.
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Больше недели под завалами
Спасатели, работающие в Турции, сообщают о случаях спасения людей, сумевших выжить под завалами, пробыв там более недели.
Более восьми дней провели под руинами 12-летний мальчик и 77-летняя женщина. Обоих вытащили из-под завалов спасатели.
Выжившие
Всего сообщается о 64 человек, которые продемонстрировали настоящие чудеса выживания в экстремальных условиях.
Эти люди провели под завалами домов, разрушенных землетрясением, более 140 часов (почти 6 суток) и смогли выжить, после этого были найдены и спасены экстренными службами Турции и других стран, которые помогают в ликвидации последствий землетрясения.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
По состоянию на вечер 14 февраля сообщали о 41 тысяче погибших на территории Турции и соседней Сирии, которую тоже затронула стихия.
Фото: Instagram Anadolu