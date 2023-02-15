Более 60 человек в Турции выжили, проведя под развалинами домов около недели

Женщина провела под развалинами дома 212 часов и смогла выжить

Спасатели, работающие в пострадавшем от землетрясения регионе Турции, продолжают находить под завалами людей. Известно более 60 человек, сумевших выжить под руинами около недели.

Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Больше недели под завалами

Спасатели, работающие в Турции, сообщают о случаях спасения людей, сумевших выжить под завалами, пробыв там более недели.

Более восьми дней провели под руинами 12-летний мальчик и 77-летняя женщина. Обоих вытащили из-под завалов спасатели.

Выжившие

Всего сообщается о 64 человек, которые продемонстрировали настоящие чудеса выживания в экстремальных условиях.

Эти люди провели под завалами домов, разрушенных землетрясением, более 140 часов (почти 6 суток) и смогли выжить, после этого были найдены и спасены экстренными службами Турции и других стран, которые помогают в ликвидации последствий землетрясения.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.

По состоянию на вечер 14 февраля сообщали о 41 тысяче погибших на территории Турции и соседней Сирии, которую тоже затронула стихия.

Фото: Instagram Anadolu