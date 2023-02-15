Понад 60 людей в Туреччині вижило, провівши під руїнами будинків близько тижня

Жінка провела під руїнами будинку 212 годин і змогла вижити

Рятувальники, які працюють у регіоні Туреччині, що постраждав від землетрусу, продовжують знаходити під завалами людей. Відомо про понад 60 осіб, які зуміли вижити під руїнами близько тижня.

Про це повідомляє інформаційне агентство Anadolu.

Більше тижня під завалами

Рятувальники, які працюють у Туреччині, повідомляють про випадки врятування людей, які зуміли вижити під завалами, пробувши там понад тиждень.

Так, понад вісім днів провели під руїнами 12-річний хлопчик та 77-річна жінка. Обох витягли з-під завалів рятувальники.

Ті, хто вижив

Усього повідомляється про 64 осіб, які продемонстрували справжні дива виживання у екстремальних умовах.

Ці люди провели під завалами будинків, зруйнованих землетрусом, понад 140 годин (майже 6 діб) — і змогли вижити, після цього були знайдені і врятовані екстреними службами Туреччини та інших країн, які допомагають у ліквідації наслідків землетрусу.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині стався потужний землетрус. У країні був оголошений найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть через кілька годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Станом на вечір 14 лютого повідомляли про 41 тисячу загиблих на території Туреччини та сусідньої Сирії, яку теж зачепила стихія.

Фото: Instagram Anadolu