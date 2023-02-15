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​​​​​​​У Туреччині рятувальники знаходять людей, які прожили під завалами більше тижня

15 лютого 2023 09:13
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Понад 60 людей в Туреччині вижило, провівши під руїнами будинків близько тижня
Жінка провела під руїнами будинку 212 годин і змогла вижити
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Рятувальники, які працюють у регіоні Туреччині, що постраждав від землетрусу, продовжують знаходити під завалами людей. Відомо про понад 60 осіб, які зуміли вижити під руїнами близько тижня.

Про це повідомляє інформаційне агентство Anadolu.

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Рятувальники, які працюють у Туреччині, повідомляють про випадки врятування людей, які зуміли вижити під завалами, пробувши там понад тиждень.

Так, понад вісім днів провели під руїнами 12-річний хлопчик та 77-річна жінка. Обох витягли з-під завалів рятувальники.

Ті, хто вижив

Усього повідомляється про 64 осіб, які продемонстрували справжні дива виживання у екстремальних умовах.

Ці люди провели під завалами будинків, зруйнованих землетрусом, понад 140 годин (майже 6 діб) — і змогли вижити, після цього були знайдені і врятовані екстреними службами Туреччини та інших країн, які допомагають у ліквідації наслідків землетрусу.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині стався потужний землетрус. У країні був оголошений найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть через кілька годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Станом на вечір 14 лютого повідомляли про 41 тисячу загиблих на території Туреччини та сусідньої Сирії, яку теж зачепила стихія.

Фото: Instagram Anadolu

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