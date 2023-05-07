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В Турции произошло масштабное ДТП — 12 погибших

7 мая 2023 01:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Турции произошло масштабное ДТП — 12 погибших
Водитель въехал в автомобили в Хатае. Фото: haberglobal.com.tr
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В районе Белен провинции Хатай в Турции произошла авария. Грузовик вышел из-под контроля водителя и набрал недопустимо высокую скорость. Погибли 12 человек, еще 31 человек получил повреждения.

Об этом сообщает Haber Global.

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Последствия ДТП

По данным правоохранителей, у грузовика вышли из строя тормоза, что и стало причиной аварии. Водитель врезался в припаркованные автомобили и два микроавтобуса, после чего они загорелись. 12 автомобилей были сильно повреждены, а 4 полностью сгорели.

Всего в ДТП, погибли 12 человек, 31 раненый человек был госпитализирован.

На месте работали 22 машины "скорой" и пожарные.

Напомним, что 4 мая российский ракетный комплекс "Искандер" врезался в отбойник на кольцевой дороге недалеко от Санкт-Петербурга. Он должен был принять участие в репетиции парада до 9 мая.

Также мы писали, что в селе Выпасное Мологовской территориальной громады Белгород-Днестровского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили "ВАЗ 2102" и "ВАЗ 2112", в результате чего пострадали три человека, в том числе шестимесячный младенец.

Добавим, что в России произошла авария. Грузовик, перевозивший снаряды, врезался в цистерну с топливом.

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