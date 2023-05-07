У Туреччині сталася масштабна ДТП — 12 загиблих

Водій в'їхав в автомобілі у Хатаї. Фото: haberglobal.com.tr

У районі Белен провінції Хатай, що в Туреччині, сталася аварія. Вантажівка вийшла з-під контролю водія і набрала неприпустимо високу швидкість. Загинули 12 людей, ще 31 особа дістала поранення.

Про це повідомляє Haber Global.

Читайте також:

Наслідки ДТП

За даними правоохоронців, у вантажівки вийшли з ладу гальма, що й стало причиною аварії. Водій врізався в припарковані автомобілі та два мікроавтобуси, після чого вони спалахнули. 12 автомобілів було сильно пошкоджено, а 4 — повністю згоріли.

Всього в ДТП, загинуло 12 осіб, 31 поранену людину було госпіталізовано.

На місці працювали 22 машини "швидкої" та пожежники.

Нагадаємо, що 4 травня російський ракетний комплекс "Іскандер" врізався у відбійник на кільцевій дорозі неподалік від Санкт-Петербурга. Він мав взяти участь у репетиції параду до 9 травня.

Також ми писали, що в селі Випасне Мологівської територіальної громади Білгород-Дністровського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобілі "ВАЗ 2102" та "ВАЗ 2112", в результаті чого постраждали троє людей, в тому числі шестимісячне немовля.

Додамо, що в Росії сталася аварія. Вантажівка, яка перевозила снаряди, врізалася в цистерну з паливом.