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В Турции спасли 68 нелегальных мигрантов: детали

23 марта 2023 11:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Спасение нелегалов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Береговая охрана Турции продолжает спасать нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь границу, чтобы попасть в Европу. В результате последних операций, проведенных 21 марта 2023 года, было спасено 68 человек, которые находились на двух резиновых лодках.

Об этом сообщает Командование береговой охраны Турции.

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Спасение нелегалов

Одна лодка была обнаружена у побережья района Дикили провинции Измир в 10:30. В ней было 43 нелегала. Вторая лодка была найдена у побережья района Фетхие провинции Мугла в 22:50. В этой лодке находилось 25 нелегалов, и она уже начала набирать воду.

После обнаружения лодок были отправлены корабли Береговой охраны Турции. Все 68 нелегальных мигрантов были спасены. Они были доставлены на берег и переданы на соответствующую обработку.

Такие операции стали обычными для Береговой охраны Турции, так как многие мигранты пытаются пересечь границу в надежде на лучшую жизнь в Европе. Однако это опасное предприятие, которое часто заканчивается трагедиями, поэтому Турция принимает меры для предотвращения нелегальной миграции и спасения тех, кто рискнул своей жизнью, чтобы пересечь границу.

Напомним, что в США полиция остановила сотни мигрантов, которые  пытались прорваться в страну из Мексики. Люди требуют найти убежище для лучшей жизни.

Отмечается, что разочарованные из-за проблем с записью на встречу для поиска убежища с помощью нового правительственного приложения США, мигранты собрались на границе в мексиканском пограничном городе Сьюдад-Хуарес, но не смогли нарушить контрольно-пропускной пункт, который объединяет две страны.

По словам самих мигрантов, для их отпугивания правоохранители применили перцовый баллончик. Многие мигранты были с детьми.

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