В Турции спасли 68 нелегальных мигрантов: детали

Спасение нелегалов

Береговая охрана Турции продолжает спасать нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь границу, чтобы попасть в Европу. В результате последних операций, проведенных 21 марта 2023 года, было спасено 68 человек, которые находились на двух резиновых лодках.

Об этом сообщает Командование береговой охраны Турции.

Спасение нелегалов

Одна лодка была обнаружена у побережья района Дикили провинции Измир в 10:30. В ней было 43 нелегала. Вторая лодка была найдена у побережья района Фетхие провинции Мугла в 22:50. В этой лодке находилось 25 нелегалов, и она уже начала набирать воду.

После обнаружения лодок были отправлены корабли Береговой охраны Турции. Все 68 нелегальных мигрантов были спасены. Они были доставлены на берег и переданы на соответствующую обработку.

Такие операции стали обычными для Береговой охраны Турции, так как многие мигранты пытаются пересечь границу в надежде на лучшую жизнь в Европе. Однако это опасное предприятие, которое часто заканчивается трагедиями, поэтому Турция принимает меры для предотвращения нелегальной миграции и спасения тех, кто рискнул своей жизнью, чтобы пересечь границу.

Напомним, что в США полиция остановила сотни мигрантов, которые пытались прорваться в страну из Мексики. Люди требуют найти убежище для лучшей жизни.

Отмечается, что разочарованные из-за проблем с записью на встречу для поиска убежища с помощью нового правительственного приложения США, мигранты собрались на границе в мексиканском пограничном городе Сьюдад-Хуарес, но не смогли нарушить контрольно-пропускной пункт, который объединяет две страны.

По словам самих мигрантов, для их отпугивания правоохранители применили перцовый баллончик. Многие мигранты были с детьми.