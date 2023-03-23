Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Туреччині врятували 68 нелегальних мігрантів: деталі arrow

У Туреччині врятували 68 нелегальних мігрантів: деталі

23 березня 2023 11:59
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Порятунок нелегалів
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Берегова охорона Туреччини продовжує рятувати нелегальних мігрантів, які намагаються перетнути кордон, щоб потрапити до Європи. Внаслідок останніх операцій, проведених 21 березня 2023 року, було врятовано 68 осіб, які перебували на двох гумових човнах.

Про це повідомляє Командування берегової охорони Туреччини.

Читайте також:

Порятунок нелегалів

Один човен був виявлений біля узбережжя району Дікілі провінції Ізмір о 10:30. У ній було 43 нелегали. Другий човен було знайдено біля узбережжя району Фетхіе провінції Мугла о 22:50. У цьому човні знаходилося 25 нелегалів, і він уже почав набирати воду.

Після виявлення човнів було відправлено кораблі Берегової охорони Туреччини. Усіх 68 нелегальних мігрантів було врятовано. Вони були доставлені на берег та передані на відповідну обробку.

Такі операції стали звичайними для Берегової охорони Туреччини, оскільки багато мігрантів намагаються перетнути кордон, сподіваючись на краще життя в Європі. Однак це небезпечне підприємство, яке часто закінчується трагедіями, тому Туреччина вживає заходів для запобігання нелегальній міграції та порятунку тих, хто ризикнув своїм життям, щоб перетнути кордон.

Нагадаємо, що в США поліція зупинила сотні мігрантів, які намагалися прорватися до країни з Мексики. Люди вимагають знайти притулок для кращого життя.

Зазначається, що розчаровані через проблеми із записом на зустріч для пошуку притулку за допомогою нового урядового додатка США, мігранти зібралися на кордоні в мексиканському прикордонному місті Сьюдад-Хуарес, але не змогли порушити контрольно-пропускний пункт, який з'єднує дві країни.

За словами самих мігрантів, для їхнього відлякування правоохоронці застосували перцевий балончик. Багато мігрантів було з дітьми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

12:09 Джамала привітала мусульман з початком Рамадану та згадала, як дотримувалась посту в дитинстві

Новина з фото

12:08 У Карпатах зафіксували рідкісне явище "Брокенський привид": що це таке

12:00 Україна та Молдова зміцнили співпрацю в залізничній сфері

11:59 Після візиту Марін Україна попросила у Фінляндії американські винищувачі Hornet, — ЗМІ

Новина з фото

11:56 На Харківщині ворог обстріляв храм та будинки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:52 У Білорусі сформували новий зенітно-ракетний полк поблизу з Україною

11:43 Генпрокурор Костін зустрівся із головою Європарламенту Робертою Мецолою: що обговорювали

11:42 Абрамович через "Челсі" потрапив у скандал із королівською родиною Великої Британії

11:35 Чехія повністю припинила видачу віз росіянам та білорусам: деталі

Новина з фото

11:34 Як запорізькі комунальники відновлюють пошкоджений російськими ракетами будинок

Новина з відео

11:30 Одеські електрики рятують лелек від уражень струмом

Новина з відео

11:04 Віра Брежнєва стала брюнеткою та під новим псевдонімом презентувала україномовну пісню

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з відео

09:20 Пропагандисти рф на шоу у скабєєвої заплуталися у фейках про Бахмут: що розповідають

Новина з відео

06:15 Коли Благовіщення 2023: дата, традиції та головні заборони свята

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:56 Загроза ядерного конфлікту не минула, а зросла, — Медведєв

Новина з відео

20:50 Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії

Новина з відео

20:24Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь, — Зеленський

Новина з відео

19:49 Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой України"

Новина з відео

19:06 Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Ексклюзив

17:20Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

14:09Бізнесу заборонять використання у брендах і товарах символів війни: деталі законопроєкту

Актуальне по темі

None 23 Березень 12:08

Джамала привітала мусульман з початком Рамадану та згадала, як дотримувалась посту в дитинстві

None 23 Березень 12:08

У Карпатах зафіксували рідкісне явище "Брокенський привид": що це таке

None 23 Березень 11:37

Україна та Молдова зміцнили співпрацю в залізничній сфері

None 23 Березень 12:02

Після візиту Марін Україна попросила у Фінляндії американські винищувачі Hornet, — ЗМІ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB