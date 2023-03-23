У Туреччині врятували 68 нелегальних мігрантів: деталі

Порятунок нелегалів

Берегова охорона Туреччини продовжує рятувати нелегальних мігрантів, які намагаються перетнути кордон, щоб потрапити до Європи. Внаслідок останніх операцій, проведених 21 березня 2023 року, було врятовано 68 осіб, які перебували на двох гумових човнах.

Про це повідомляє Командування берегової охорони Туреччини.

Порятунок нелегалів

Один човен був виявлений біля узбережжя району Дікілі провінції Ізмір о 10:30. У ній було 43 нелегали. Другий човен було знайдено біля узбережжя району Фетхіе провінції Мугла о 22:50. У цьому човні знаходилося 25 нелегалів, і він уже почав набирати воду.

Після виявлення човнів було відправлено кораблі Берегової охорони Туреччини. Усіх 68 нелегальних мігрантів було врятовано. Вони були доставлені на берег та передані на відповідну обробку.

Такі операції стали звичайними для Берегової охорони Туреччини, оскільки багато мігрантів намагаються перетнути кордон, сподіваючись на краще життя в Європі. Однак це небезпечне підприємство, яке часто закінчується трагедіями, тому Туреччина вживає заходів для запобігання нелегальній міграції та порятунку тих, хто ризикнув своїм життям, щоб перетнути кордон.

Нагадаємо, що в США поліція зупинила сотні мігрантів, які намагалися прорватися до країни з Мексики. Люди вимагають знайти притулок для кращого життя.

Зазначається, що розчаровані через проблеми із записом на зустріч для пошуку притулку за допомогою нового урядового додатка США, мігранти зібралися на кордоні в мексиканському прикордонному місті Сьюдад-Хуарес, але не змогли порушити контрольно-пропускний пункт, який з'єднує дві країни.

За словами самих мігрантів, для їхнього відлякування правоохоронці застосували перцевий балончик. Багато мігрантів було з дітьми.