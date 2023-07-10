В Вене украинское авто разрисовали символами агрессии РФ

Раскрашенный украинский автомобиль в Вене. Фото: Tanja Maier\Twitter

В Вене автомобиль с украинскими номерами разрисовали символикой агрессии РФ. Известно, что полиция начала расследование.

Об этом сообщает местное издание ORF.

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Известно, что инцидент произошел в венском районе Донауштадта. Символика агрессии РФ, а именно буквы Z, была зафиксирована на шести автомобилях с украинскими номерами.

Разукрашенные авто символикой агрессии РФ. Фото: Tanja Maier\Twitter

Разукрашенные авто символикой агрессии РФ. Фото: Tanja Maier\Twitter 1/2 _ 2

"Минувшей ночью в 22-м районе Вены вблизи Зештадта было разгромлено несколько автомобилей с номерными знаками. На это обратил мое внимание участник моей группы Telegram, ссылаясь на группу автоматического чата. Они сообщили о событиях в полицию", — говорится в сообщении.

Сообщение о разрисованных авто. Фото: скриншот

В настоящее время в полиции Вены продолжается следствие.

"На сегодняшний день расследуется шесть дел по подозрению в повреждении имущества неизвестными злоумышленниками", — говорят в венской полиции.

Напомним, в турецкой Аланье охранники гостиницы избили россиянина. Перед этим в него и его жену туристы бросали бутылки с водой, когда пара отдыхала возле бассейна.

Добавим, что в Турции выселили из гостиницы россиянина, пожелавшего смерти украинцам. Следовательно, на одном из курортов Турции разразился скандал из-за российского туриста, который признался, что воевал на Донбассе, и пожелал смерти украинцам. Одна из отдыхающих обратилась в полицию.