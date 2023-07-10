У Відні українське авто розмалювали символами агресії РФ

Розмальоване українське авто у Відні. Фото: Tanja Maier\Twitter

У Відні автомобіль з українськими номерами розмалювали символікою агресії РФ. Відомо, що поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє місцеве видання ORF.

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Українське авто розмалювали символами РФ у Відні

Відомо, що інцидент трапився у віденському районі Донауштадт. Символіку агресії РФ, а саме букви Z, було зафіксовано на шістьох автомобілях з українськими номерами.

Розмальовані авто символікою агресії РФ. Фото: Tanja Maier\Twitter

Розмальовані авто символікою агресії РФ. Фото: Tanja Maier\Twitter 1 / 2

"Минулої ночі в 22-му районі Відня поблизу Зештадта було розгромлено кілька автомобілів з номерними знаками. На це звернув мою увагу учасник моєї групи Telegram, посилаючись на групу автоматичного чату. Вони повідомили про події в поліцію", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про розмальовані авто. Фото: скриншот

Наразі у поліції Відня триває слідство.

"На сьогодні розслідується шість справ за підозрою у пошкодженні майна невідомими зловмисниками", — кажуть у віденській поліції.

Нагадаємо, у турецькій Аланьї охоронці готелю побили росіянина. Перед цим у нього та його дружину туристи кидали пляшки з водою, коли пара відпочивала біля басейну.

Додамо, що у Туреччині виселили з готелю росіянина, який побажав смерті українцям. Відтак, на одному із курортів Туреччини трапився скандал через російського туриста, який зізнався, що воював на Донбасі, та побажав смерті українцям. Одна із відпочивальниць звернулася до поліції.