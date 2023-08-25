Во Владивостоке 70 тысяч человек остались без электричества из-за осадков

Улицы Владивостока превратились в реки. Фото: росСМИ

Во Владивостоке из-за циклона, проходящего через юг Приморского края, за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков. Десятки тысяч горожан остались без света.

Об этом сообщили в росСМИ.

Читайте также:

Улицы Владивостока залила вода

Из-за аварийного отключения электричества, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона, около 70 тысяч жителей остались без света. Аварийные бригады пытаются оперативно восстановить электроснабжение. Глава городской администрации Константин Шестаков уточнил, что без электричества остались жители 16 улиц.

Трамвайная линия, единственная в городе, остановлена из-за подтопления участка путей. Федеральная трасса Владивосток — Хабаровск в пригороде также подтоплена, из-за чего образовалась пробка на выезд из города.

Также Шестаков сообщил, что на улицах Фадеева и Кипарисовой сошли сели, фиксируются всходы и в других точках.

Глава администрации Владивостока призвал работодателей "отпустить по возможности сотрудников в течение дня, чтобы не создавать транспортного коллапса на дорогах и дать возможность людям быстрее добраться домой". Шестаков также попросил водителей без особой необходимости не выезжать в город.

Напомним, что Украина предоставит помощь Словении в связи с наводнением после мощных дождей. Президент Владимир Зеленский заявил, что солидарность работает в обе стороны.

В Китае в муниципалитете Чунцин произошли наводнения и оползни , вызванные сильными ливнями, продолжавшимися в последние дни. В результате 15 человек погибли, еще 4,5 тысячи жителей эвакуированы в безопасные места.