У Владивостоці 70 тисяч людей лишилися без електрики через опади

Вулиці Владивостока перетворилися на річки. Фото: росЗМІ

У Владивостоці через циклон, що проходить через південь Приморського краю, за кілька годин випала майже половина місячної норми опадів. Десятки тисяч городян лишилися без світла.

Про це повідомили у росЗМІ.

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Через аварійне відключення електрики, повідомляє ТАСС з посиланням на прокуратуру регіону, близько 70 тисяч мешканців залишилися без світла. Аварійні бригади намагаються оперативно відновити електропостачання. Голова міської адміністрації Костянтин Шестаков уточнив, що без електрики залишились мешканці 16 вулиць.

Трамвайну лінію, єдину в місті, зупинено через підтоплення ділянки шляхів. Федеральну трасу Владивосток — Хабаровськ у передмісті також підтоплено, через що утворилася пробка на виїзд із міста.

Також Шестаков повідомив, що на вулицях Фадєєва та Кіпарисової зійшли сіли, фіксуються сходи ґрунту та в інших точках.

Глава адміністрації Владивостока закликав роботодавців "відпустити наскільки можна співробітників протягом дня, щоб не створювати транспортного колапсу на дорогах і дати можливість людям швидше дістатися додому". Шестаков також попросив водіїв без особливої потреби не виїжджати до міста.

Нагадаємо, що Україна надасть допомогу Словенії у зв'язку з повінню після потужних дощів. Президент Володимир Зеленський заявив, що солідарність працює в обидва боки.

У Китаї в муніципалітеті Чунцин сталися повені та зсуви ґрунту, які були викликані сильними зливами, що тривали протягом останніх днів. Внаслідок цього 15 людей загинули, ще 4,5 тисячі жителів евакуйовано до безпечних місць.