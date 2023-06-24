В Воронеже продолжается война: горит нефтебаза, звучат сирены, сбрасывают бомбы
В российском Воронеже продолжаются боевые действия с участием ЧВК "Вагнер". Известно о взрыве на нефтебазе.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Сирена в Воронеже
В российском городе Воронеж, где заметили наемников ЧВК "Вагнер", продолжаются боевые действия.
В городе раздается сирена воздушной тревоги.
Взрыв на нефтебазе
Известно, что в Воронеже горит нефтебаза.
Местные жители сняли на видео пролет вертолета в районе этого стратегического объекта.
Также появились свидетельства использования русской авиацией бомб типа ФАБ в районе населенного пункта Богучар Воронежской области.
Что известно о бунте Пригожина
23 июня владелец ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле .
Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".
Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.
Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ПИК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.
Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.