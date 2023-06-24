В Воронеже продолжается война: горит нефтебаза, звучат сирены, сбрасывают бомбы

Взрыв в Воронеже. Фото: российские Telegram-каналы

В российском Воронеже продолжаются боевые действия с участием ЧВК "Вагнер". Известно о взрыве на нефтебазе.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Сирена в Воронеже

В российском городе Воронеж, где заметили наемников ЧВК "Вагнер", продолжаются боевые действия.

В городе раздается сирена воздушной тревоги.

Взрыв на нефтебазе

Известно, что в Воронеже горит нефтебаза.

Местные жители сняли на видео пролет вертолета в районе этого стратегического объекта.

Также появились свидетельства использования русской авиацией бомб типа ФАБ в районе населенного пункта Богучар Воронежской области.

Российская авиация бомбит Воронежскую область

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле .

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ПИК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.