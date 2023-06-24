У Воронежі триває війна: горить нафтобаза, лунають сирени, скидають бомби

Вибух у Воронежі. Фото: російські Telegram-канали

У російському Воронежі тривають бойові дії за участю ПВК "Вагнер". Відомо про вибух на нафтобазі.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Сирена у Воронежі

У російському місті Воронеж, де помітили найманців ПВК "Вагнер", тривають справжні бойові дії.

У місті лунає сирена повітряної тривоги.

Вибух на нафтобазі

Відомо, що у Воронежі горить нафтобаза.

Місцеві жителі зняли на відео проліт гелікоптера в районі цього стратегічного об’єкту.

Також з’явилися свідчення використання рсоійською авіацією бомб типу ФАБ в районі населеного пункту Богучар Воронезької області.

Російська авіація бомбить Воронезьку область

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.