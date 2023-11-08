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Украина помогла эвакуировать одной из стран людей из сектора Газа

8 ноября 2023 06:58
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украина помогла эвакуировать одной из стран людей из сектора Газа
Боевые действия в секторе Газа. Фото: CNN
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что из сектора Газа 7 ноября удалось эвакуировать 36 молдаван. В частности, она отметила, это благодаря Украине.

Об этом пишет Newsmaker.

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По ее словам, после длительного периода неопределенности и переговоров 36 молдавских граждан эвакуировали из сектора Газа.

Известно, что сейчас они находятся в Египте, после чего их доставят в Бухарест вместе с гражданами Румынии специальным рейсом.

"Я очень благодарна президенту Румынии Клаусу Иоганнису и Президенту Украины Владимиру Зеленскому за поддержку Румынии и Украины в нашей почти месячной миссии по эвакуации граждан Молдовы из Сектора Газа", — заявила Санду.

Какая ситуация сейчас на Ближнем Востоке

Месяц войны Израиля против ХАМАС. Армия уже сбросила на Газу 32 тысячи тонн боеприпасов, 32 килотонны, категории полностью ядерных суток, интенсивность бомбардировок абсолютно беспрецедентна. Сухопутная операция тоже развивается, командование ввело в бой дополнительные силы.

В секторе Газа стартовала эвакуация украинских граждан. Сообщается, что она будет производиться через пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил, что вооруженные силы страны (ЦАХАЛ) совершают операцию в центре Газы. В ходе операции лидер ХАМАС Яхья Синвар оказался в окружении в одном из бункеров.

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