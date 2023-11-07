В секторі Гази стартувала евакуація українців, — ЗМІ

Евакуація з сектору Гази. Ілюстративне фото: агенція Reuters

В секторі Гази стартувала евакуація українських громадян. Повідомляється, що вона здійснюватиметься через пункт пропуску "Рафах" на кордоні з Єгиптом.

Про це повідомив посол України в Єгипті Микола Нагорний, повідомляє Радіо.Свобода.

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Евакуація українців з сектору Гази

За його словами, евакуація триватиме протягом декількох днів, і поки не вона не завершиться успішно, дипломати не будуть розголошувати деталей.

"Так, евакуація розпочалася, вона триватиме кілька днів. Ситуація дуже нестабільна, існує багато ризиків, які можуть вплинути на перебіг евакуації. Робиться все можливе для здійснення безпечної, організованої, скоординованої евакуації громадян України з Гази", — повідомив Нагорний.

Раніше Нагорний повідомляв, що в списках на евакуацію станом на 1 листопада у посольства є 358 людей Тоді ж посол говорив, що всі алгоритми, як це буде здійснюватися, вже відпрацьовані.

Українці в секторі Гази — що відомо

За повідомленням посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, українське амбасадорство отримало дозвіл на евакуацію своїх громадян із Гази. Перші групі мають вивезти 101 людину.

Натомість посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив про загибель 25 українців на території Ізраїлю.

Також повідомлялося, що у секторі Гази через ракетні удари загинуло двоє українських дітей — брат і сестра, яким було дев'ять та шість років.