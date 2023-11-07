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В секторе Газа стартовала эвакуация украинцев, — СМИ

7 ноября 2023 23:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В секторе Газа стартовала эвакуация украинцев, — СМИ
Эвакуация из сектора Газа. Иллюстративное фото: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В секторе Газа стартовала эвакуация украинских граждан. Сообщается, что она будет производиться через пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом.

Об этом сообщил посол Украины в Египте Николай Нагорный, сообщает Радио.Свобода.

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Эвакуация украинцев из сектора Газа

По его словам, эвакуация будет продолжаться в течение нескольких дней, и пока она не завершится успешно, дипломаты не будут разглашать деталей.

"Да, эвакуация началась, она продлится несколько дней. Ситуация очень нестабильная, существует много рисков, которые могут повлиять на ход эвакуации. Делается все возможное для осуществления безопасной, организованной, скоординированной эвакуации граждан Украины из Газы", — сообщил Нагорный.

Ранее Нагорный сообщал, что в списках на эвакуацию по состоянию на 1 ноября у посольства есть 358 человек. Тогда же посол говорил, что все алгоритмы, как это будет осуществляться, уже отработаны.

Украинцы в секторе Газа — что известно

По сообщению посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, украинское посол получило разрешение на эвакуацию своих граждан из Газы. Первые группы должны вывезти 101 человека.

В то же время посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил о гибели 25 украинцев на территории Израиля.

Также сообщалось, что в секторе Газа из-за ракетных ударов погибли двое украинских детей — брат и сестра, которым было девять и шесть лет.

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