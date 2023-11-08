Україна допомогла евакуювати одній з країн людей із сектору Гази

Бойові дії у секторі Гази. Фото: CNN

Президентка Молдови Майя Санду повідомила, що із сектора Гази 7 листопада вдалося евакуювати 36 молдаван. Зокрема, вона зазначила, це завдяки Україні.

Про це пише Newsmaker.

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За її словами, після тривалого періоду невизначеності та перемовин 36 молдавських громадян таки евакуювали із сектору Гази.

Відомо, що зараз вони перебувають у Єгипті, після чого їх доставлять до Бухаресту разом із громадянами Румунії спеціальним рейсом.

"Я дуже вдячна президенту Румунії Клаусу Йоганнісу та Президенту України Володимиру Зеленському за підтримку Румунії та України в нашій майже місячній місії з евакуації громадян Молдови із сектора Гази", — заявила Санду.

Яка ситуація зараз на Близькому Сході

Місяць війни Ізраїлю проти ХАМАС. Армія вже скинула на Газу 32 тисячі тонн боєприпасів, 32 кілотонни, категорії цілком ядерної доби, інтенсивність бомбардувань абсолютно безпрецедентна. Сухопутна операція теж розвивається, командування ввело у бій додаткові сили.

В секторі Гази стартувала евакуація українських громадян. Повідомляється, що вона здійснюватиметься через пункт пропуску "Рафах" на кордоні з Єгиптом.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оголосив, що збройні сили країни (ЦАХАЛ) здійснюють операцію у центрі Гази. Під час операції лідер ХАМАС Яхья Сінвар опинився в оточенні в одному з бункерів.