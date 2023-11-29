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В Антарктике начал дрейфовать самый большой в мире айсберг

29 ноября 2023 06:55
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
В Антарктике начал дрейфовать айсберг, который в пять раз больше Киева
Самый большой в мире айсберг А23а в Антарктическом океане. Фото: Pexels
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

В Антарктическом океане начал дрейфовать самый большой на планете айсберг под названием А23а. Следует отметить, что неожиданным событием это стало потому, что последний раз он двигался еще в 1986 году, поэтому ученые очень озадачены.

Об этом сообщает BBC.

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Что известно об айсберге А23а

По словам ученых, по площади этот айсберг составляет почти четыре тысячи квадратных километров, что почти в пять раз больше площади столицы Украины, города Киева. По толщине ледник — примерно 400 метров, что почти на 100 метров больше небоскреба Shard London Bridge, который является крупнейшим в Европе.

Айсберг А23а в Антарктическом океане
Айсберг А23а в Антарктическом океане. Фото: FOCUS online

Какая история дрейфования айсберга А23а

В 1986 году этот ледник откололся от шельфового ледника Фильхнер-Ронне, расположенного на территории Западной Антарктиды. Тогда он застрял на дне моря Венделла и простоял там многие столетия.

Новое дрейфование айсберга

Ученые говорят, что теперь этот ледник, весящий почти один триллион метрических тонн, достаточно активно передвигается мимо северного края Антарктического полуострова. По словам исследователей, движение этого айсберга происходит из-за мощных ветров и течений.

"Он был заземлен с 1986 года, но со временем он уменьшился настолько, чтобы потерять сцепление и начать двигаться. Я заметил первое движение еще в 2020 году", — говорит специалист по дистанционному зондированию из British Antarctic Survey Эндрю Флеминг.

Изображение дрейфа айсберга А23а в Антарктике
Изображение дрейфования айсберга А23а в Антарктике. Фото: BBC

Как утверждает гляциолог BSA Оливер Марш, очень редко можно заметить, как такой гигантский айсберг передвигается. Именно поэтому исследователи будут внимательно следить за тем, какова будет траектория движения этого ледника.

Какую опасность несет дрейфование айсберга А23а

По мнению исследователей, этот ледник может остановиться недалеко от острова Южная Джорджия. Это может негативно повлиять на дикую природу.

Движение айсберга А23а по Антарктическому океану
Движение айсберга А23а по Антарктическому океану. Фото: BBC

В частности, это может представлять угрозу для огромного количества тюленей, морских птиц и пингвинов. Точнее, ледник может помешать этим зверям, которые размножаются на этом острове и находят источники питания в водах вокруг острова Южная Джорджия.

Напомним, мы писали о том, как будет выглядеть Антарктида, если там растает весь лед.

Раньше мы рассказывали о том, что в Гренландии очень быстро начали таять ледники.

Также мы сообщали о том, что ученые объяснили, насколько быстро стали уменьшаться ледники.

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