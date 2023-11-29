В Антарктиці почав дрейфувати айсберг, який вп'ятеро більший за Київ

Найбільший у світі айсберг А23а в Антарктичному океані. Фото: Pexels

В Антарктичному океані почав дрейфувати найбільший на планеті айсберг під назвою А23а. Варто зазначити, що неочікуваною подією це стало через те, що останній раз він рухався ще у 1986 році, тому вчені дуже спантеличені.

Про це повідомляє BBC.

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Що відомо про айсберг А23а

За словами вчених, за площею цей айсберг становить майже чотири тисячі квадратних кілометрів, що майже у п’ять разів більше за площу столиці України, міста Києва. Завтовшки цей льодовик — приблизно 400 метрів, що майже на 100 метрів більше за хмарочос Shard London Bridge, який є найбільшим в Європі.

Айсберг А23а в Антарктичному океані. Фото: FOCUS online

Яка історія дрейфування айсберга А23а

У 1986 році цей льодовик відколовся від шельфового льодовика Фільхнер-Ронне, який розташований на території Західної Антарктиди. Тоді він застряг на дні моря Венделла і простояв там протягом багатьох століть.

Нове дрейфування айсберга

Вчені кажуть, що тепер цей льодовик, який важить майже один трильйон метричних тонн, досить активно пересувається повз північний край Антарктичного півострова. За словами дослідників, рух цього айсберга відбувається через потужні вітри і течії.

"Він був заземлений з 1986 року, але з часом він зменшився настільки, щоб втратити зчеплення та почати рухатися. Я помітив перший рух ще в 2020", — каже спеціаліст з дистанційного зондування з British Antarctic Survey Ендрю Флемінг.

Зображення дрейфу айсбергу А23а в Антарктиці. Фото: BBC

Як стверджує гляціолог BSA Олівер Марш, дуже рідко можна помітити, як такий гігантський айсберг пересувається. Саме тому дослідники будуть уважно дивитися за тим, якою буде траєкторія руху цього льодовика.

Яку небезпеку несе дрейфування айсберга А23а

За думкою дослідників, цей льодовик може зупинитися деся неподалік від острова Південна Джорджія. Це може негативно вплинути на дику природу.

Рух айсбергу А23а Антарктичним океаном. Фото: BBC

Зокрема, це може бути загрозою для величезної кількості тюленів, морських птахів і пінгвінів. Точніше, льодовик може завадити цим звірям, які розмножуються на цьому острові та знаходять собі джерела харчування у водах навколо острова Південна Джорджія.

Нагадаємо, ми писали про те, який вигляд матиме Антарктида, якщо там розтане весь лід.

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