В Чечне произошла стрельба: кадыровцы заявляют о ликвидации двух террористов
В чеченском городе Гудермес неизвестные напали на райотдел полиции. Город был окружен силовыми структурами Рамзана Кадырова, использовали даже тяжелую бронетехнику.
Об этом сообщает Telegram-канал "Оплот Ичкерии".
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Стрельба в Гудермесе
В ночь с 28 на 29 марта в одном из самых больших чеченских городов, Гудермеси, произошла стрельба.
По предварительным данным, неидентифицированные лица обстреляли районное отделение внутренних дел.
Реакция кадыровских силовиков
Позже было сообщено о том, что силовые структуры Чечни, подчиняющиеся тамошнему диктатору Рамзану Кадырову, убили двух человек — предположительно из числа нападавших.
Город был оцеплен силовиками, к Гудермесу стянуть тяжелую военную технику.
Позже на место инцидента прибыл сам Кадыров. Известно, что он взял с собой место убийства 15-летнего сына Адама.
Кто это был
Оппозиционные чеченские блоггеры сообщают, что обстрелять РОВД в Гудермесе могли те же люди, которые в преддверии атаки на Гудермес обстреляли пост полиции между Ингушетией и Северной Осетией.
Также существует версия, что убиты были местные жители.
Напомним, что в феврале Рамзан Кадыров вручил сам себе звание героя Чечни.
Фото из чеченских СМИ