В Чечне произошла стрельба: кадыровцы заявляют о ликвидации двух террористов

Рамзан Кадыров на месте ликвидации нападающих

В чеченском городе Гудермес неизвестные напали на райотдел полиции. Город был окружен силовыми структурами Рамзана Кадырова, использовали даже тяжелую бронетехнику.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оплот Ичкерии".

Стрельба в Гудермесе

В ночь с 28 на 29 марта в одном из самых больших чеченских городов, Гудермеси, произошла стрельба.

По предварительным данным, неидентифицированные лица обстреляли районное отделение внутренних дел.

Реакция кадыровских силовиков

Позже было сообщено о том, что силовые структуры Чечни, подчиняющиеся тамошнему диктатору Рамзану Кадырову, убили двух человек — предположительно из числа нападавших.

Город был оцеплен силовиками, к Гудермесу стянуть тяжелую военную технику.

Позже на место инцидента прибыл сам Кадыров. Известно, что он взял с собой место убийства 15-летнего сына Адама.

Кто это был

Оппозиционные чеченские блоггеры сообщают, что обстрелять РОВД в Гудермесе могли те же люди, которые в преддверии атаки на Гудермес обстреляли пост полиции между Ингушетией и Северной Осетией.

Также существует версия, что убиты были местные жители.

Напомним, что в феврале Рамзан Кадыров вручил сам себе звание героя Чечни.

Фото из чеченских СМИ