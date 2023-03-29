​​​​​​​В Чечні сталася стрілянина: кадировці заявляють про ліквідацію двох терористів

Рамзан Кадиров на місці ліквідації нападників

У чеченському місті Гудермес невідомі люди напали на райвідділок поліції. Місто було оточене силовими структурами Рамзана Кадирова, використали навіть важку бронетехніку.

Про це повідомляє Telegram-канал "Оплот Ичкерии".

Стрілянина в Гудермесі

У ніч з 28 на 29 березня в одному з найбільших чеченських міст, Гудермесі, сталася стрілянина.

За попередніми даними, неідентифіковані особи обстріляли районний відділок внутрішніх справ.

Реакція кадировських силовиків

Пізніше було повідомлено про те, що силові структури Чечні, які підпорядковуються тамтешньому диктатору Рамзану Кадирову, убили двох людей — імовірно, із числа нападників.

Місто було оточено силовиками, до Гудермеса стягнути важку військову техніку.

Пізніше на місце інциденту прибув сам Кадиров. Відомо, що він взяв із собою на місце убивства 15-річного сина Адама.

Хто це був

Опозиційні чеченські блогери повідомляють, що обстріляти РВВС у Гудермесі могли ті самі люди, які у переддень атаки на Гудермес обстріляли пост поліції між Інгушетією та Північною Осетією.

Також існує версія, що убитими були місцеві жителі.

Нагадаємо, що у лютому Рамзан Кадиров вручив сам собі звання героя Чечні.

Фото з чеченських ЗМІ