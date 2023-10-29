В Дагестане начали задерживать участников штурма аэропорта
В Дагестане продолжаются массовые беспорядки антисемитского характера. При этом силовики начали задержание участников нападения на аэропорт под Махачкалой.
Об этом сообщают росСМИ.
В Дагестане начались задержания
В аэропорту под Махачкалой бойцы отрядов спецназначения начали задержание участников штурма аэропорта.
Сотни дагестанцев ворвались в один из терминалов. При этом они врывались в комнаты и прочие помещения в поисках граждан Израиля.
При этом протестующие останавливали автомобили и проверяли документы выезжавших из аэропорта.
Силовки некоторое время ничего не делали и только наблюдали за происходящим. Впрочем, в конце концов они начали задерживать участников массовых беспорядков на территории аэропорта.
Впоследствии росСМИ стали сообщать, что аэродром полностью освобожден от участников несанкционированных акций.
Ранее мы говорили, что в Дагестане участники антиизраильских демонстраций силой ворвались в аэропорт в поисках граждан Израиля. На место прибывают войска спецназначения.
Ранее мы сообщали, что в Дагестане разъяренная толпа дагестанцев сносит ограждение в аэропорту Махачкалы. Толпа погромщиков уже пробралась в один из терминалов.
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