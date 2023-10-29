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В Дагестане начали задерживать участников штурма аэропорта

29 октября 2023 21:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Дагестане начали задерживать участников штурма аэропорта
У аэропорта под Махачкалой начались задержания. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Дагестане продолжаются массовые беспорядки антисемитского характера. При этом силовики начали задержание участников нападения на аэропорт под Махачкалой.

Об этом сообщают росСМИ.

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В Дагестане начались задержания

В аэропорту под Махачкалой бойцы отрядов спецназначения начали задержание участников штурма аэропорта.

Сотни дагестанцев ворвались в один из терминалов. При этом они врывались в комнаты и прочие помещения в поисках граждан Израиля.

При этом протестующие останавливали автомобили и проверяли документы выезжавших из аэропорта.

Силовки некоторое время ничего не делали и только наблюдали за происходящим. Впрочем, в конце концов они начали задерживать участников массовых беспорядков на территории аэропорта.

Впоследствии росСМИ стали сообщать, что аэродром полностью освобожден от участников несанкционированных акций.

Дагестан
Аэропорт Махачкалы очистили от погромщиков. Фото: Скриншот

Ранее мы говорили, что в Дагестане участники антиизраильских демонстраций силой ворвались в аэропорт в поисках граждан Израиля. На место прибывают войска спецназначения.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане разъяренная толпа дагестанцев сносит ограждение в аэропорту Махачкалы. Толпа погромщиков уже пробралась в один из терминалов.

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