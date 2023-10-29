У Дагестані почали затримувати учасників штурму аеропорту

Біля аеропорту під Махачкалою почалися затримання. Фото: Скриншот

У Дагестані продовжуються масові заворушення антисемітського характеру. При цьому силовики почали затримання учасників нападу на аеропорт під Махачкалою.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У Дагестані почалися затримання

В аеропорту під Махачкалою бійці загонів спецпризначення почали затримання учасників штурму аеропорту.

Сотні дагестанців увірвалися в один з терміналів. При цьому вони вривалися у кімнати та інші приміщення в пошуках громадян Ізраїлю.

При цьому протестувальники зупиняли автомобілі й перевіряли документи тих, хто виїздив з аеропорту.

Силовки деякий час нічого не робили і лише спостерігали за тим, що відбувається. Втім, кінець кінцем вони таки почали затримувати учасників масових заворушень на території аеропорту.

Згодом росЗМІ стали повідомляти, що летовище повністю звільнене від учасників несанкціонованих акцій.

Аеропорт Махачкали очистили від погромників. Фото: Скриншот

Раніше ми розповідали, що у Дагестані учасники антиізраїльських демонстрацій силою увірвалися до аеропорту в пошуках громадян Ізраїлю. На місце прибувають війська спецпризначення.

Раніше ми повідомляли, що у Дагестані розлючений натовп дагестанців зносить огорожу в аеропорту Махачкали. Натовп погромників вже пробрався в один із терміналів.