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В Эквадоре произошел оползень: десятки погибших

1 апреля 2023 19:00
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Оползень в Эквадоре
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В пятницу, 31 марта, в городе Алаусе в Андах произошел оползень. Известно о 23 погибших, спасательные отряды продолжают искать пропавших без вести.

Об этом сообщает Reuters.

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Известно, что инцидент произошел ночью с 31 марта на 1 апреля. Согласно официальным данным, в результате оползня пострадали около 850 человек, было разрушено 57 зданий.

Число погибших постепенно растет, поскольку спасательные отряды получают доступ к домам, покрытым огромным количеством земли.

По меньшей мере, 67 человек считаются пропавшими без вести, 38 человек получили травмы.

Используются протоколы безопасности для стабилизации почвы, чтобы группы могли продолжать поисково-спасательные работы в пострадавшем районе, включая использование техники.

Эквадорское агентство по чрезвычайным ситуациям предупредило о потенциальной опасности оползня на территории площадью 247 гектаров в Алаусе еще в феврале.

оползень в Эквадоре

оползень в Эквадоре

Напомним, 18 марта в Эквадоре произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7. Погибли люди. Большинство жертв –— эквадорцы. В населенных пунктах у эпицентра землетрясения зафиксированы многочисленные разрушения инфраструктуры.

Фото: Reuters

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