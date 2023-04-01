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В Еквадорі стався зсув ґрунту: десятки загиблих

1 квітня 2023 19:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зсув ґрунту в Еквадорі
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 31 березня, в місті Алаусі в Андах стався зсув ґрунту. Відомо про 23 загиблих, рятувальні загони продовжують шукати зниклих безвісти.

Про це повідомляє Reuters

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Що відомо про трагедію

Відомо, що інцидент стався вночі 31 березня на 1 квітня. Згідно з офіційними даними, в результаті зсуву постраждали близько 850 людей, було зруйновано 57 будівель.

Кількість загиблих поступово зростає, оскільки рятувальні загони отримують доступ до будинків, які були вкриті величезною кількістю землі.

Щонайменше 67 людей вважаються зниклими безвісти, 38 людей отримали травми.

Застосовуються протоколи безпеки для стабілізації грунту, щоб групи могли продовжувати пошуково-рятувальні роботи в постраждалому районі, включаючи використання техніки.

Еквадорське агентство з надзвичайних ситуацій попередило про потенційну небезпеку зсуву на території площею 247 гектарів в Алаусі ще у лютому.

зсув грунту в Еквадорі

зсув грунту в Еквадорі

Нагадаємо, 18 березня в Еквадорі трапився потужний землетрус магнітудою 6,7. Загинули люди. Більшість жертв — еквадорці. У населених пунктах біля епіцентру землетрусу зафіксовані численні руйнування інфраструктури.

Фото: Reuters

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