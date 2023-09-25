В грузинському ресторані відмовилися спілкуватися з росіянкою "мовою свиней"

Японский ресторан Oishi Sushi в Тбилиси, где произошёл инцидент. Фото: Restaurant Guru

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В Грузии, где не так давно установили памятник военному, расстрелянному военными РФ, снова указали на место россиянам. В этот раз дело в руки взяли сотрудники японского ресторана Oishi Sushi в Тбилиси.

Об этом говорится в независимом сервисе отзывов о работе общепита Restaurant Guru.

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С одной из российских клиенток в ресторане отказались общаться по-русски, из-за чего дерзкая рашистка изрядно возмутилась, обвинив заведение в "русофобии".

"Само заведение найти не удалось, позвонили, попытались узнать по-русски, нам сказали, что по-русски не говорят и положили трубку. Всё-таки нашли и заказали, принесли роллы с размороженной рыбой, вкус был отвратительный. Я не рекомендую это никому", — пожаловалась туристка, поставив ресторану одну звезду из пяти на Restaurant Guru.

Диалог с туристкой. Источник: Restaurant Guru

Однако в заведении даже на сервисе отзывов не оставили девушку "в покое", напомнив, в какой стране она находится, сделав акцент на языке.

"Мы не говорим на языке свиней. Вы можете вернуться в дыру, которую называете страной, и насладиться там суши, если, конечно, вас не призовут к этому. Всего наилучшего", — говорится в ответе.

Реакция пропагандистов



Z-паблики и пропагандистские медиа моментально среагировали на это. В истерике россияне атаковали "русофобское" заведение гневными отзывами, низкими оценками, чтобы испортить его статистику, и угрозами "четвертовать грузинских детей" по методике ФСБ и кадыровцев.

Однако администрация заведения не испугалась, обнародовала на своих страницах в соцсетях изображение свиньи в цветах российского флага и оставила московитам важное послание, поскольку в Грузии не забыли оккупацию Россией 30% своей территории.

"Печально, что вы решили направить свои героические усилия на атаку суши — бара, а не на противостояние с вашим террористическим правительством. Возможно, тогда бы вам не пришлось искать убежища в стране, не дружелюбной к вам", — говорится в сообщении.

Послание от администрации. Источник: Instagram

Напомним, что ранее подобный инцидент произошел в Эстонии: тогда эстонская полиция изъяла у россиян пропагандистские наклейки "Я русский". А Дмитрий Медведев заявил в годовщину российского вторжения в Грузию, что других вариантов "не было".

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