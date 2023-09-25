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В грузинському ресторані відмовилися спілкуватися з росіянкою "мовою свиней"

25 вересня 2023 18:47
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В грузинському ресторані відмовилися спілкуватися з росіянкою "мовою свиней"
Японський ресторан Oishi Sushi у Тбілісі, де відбувся інцидент. Фото: Restaurant Guru
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Грузії, де не так давно встановили пам'ятник розстріляному  військовими РФ, знову вказали на місце росіянам. На цей раз справу в руки взяли співробітники японського ресторану Oishi Sushi у Тбілісі.

Про це йдеться у незалежному сервісі відгуків про роботу закладів громадського харчування Restaurant Guru.

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З однією з російських клієнток у ресторані відмовилися спілкуватися російською, через що зухвала рашистка неабияк обурилася, звинувативши заклад у "русофобії". 

"Сам заклад знайти не вдалося, зателефонували, спробували дізнатися російською, нам сказали, що російською не говорять і поклали слухавку. Все-таки знайшли і замовили, принесли роли з розмороженою рибою, смак був огидний. Я не рекомендую це нікому", — поскаржилася туристка, поставивши ресторану одну зірку з п'яти на Restaurant Guru.

Діалог з туристкою. Джерело: Restaurant Guru

Проте у закладі навіть на сервісі відгуків не залишили дівчину "у спокої", нагадавши, в якій країні вона знаходиться, зробивши акцент на мові.

"Ми не говоримо мовою свиней. Ви можете повернутися в діру, яку називаєте країною, і насолодитися там суші, якщо, звичайно, вас не призвуть до цього. Усього найкращого", — йдеться у відповіді.

Реакція пропагандистів

Z-пабліки та пропагандистські медіа моментально на це зреагували. В істериці росіяни атакували "русофобський" заклад гнівними відгуками, низькими оцінками, аби зіпсувати його статистику, та погрозами "четвертувати грузинських дітей" за методикою ФСБ та кадирівців.

Однак адміністрація закладу не злякалася, і оприлюднила на своїх сторінках у соцмережах зображення свині у кольорах російського прапора та залишила московитам важливе послання, оскільки у Грузії не позабули окупації Росією 30% своєї території.

"Сумно, що ви вирішили направити свої героїчні зусилля на атаку суші — бару, а не на протистояння з вашим терористичним урядом. Можливо тоді б вам не довелося шукати притулку в країні, недружній вам", – йдеться в повідомленні.

Послання від адміністрації. Джерело: Instagram

Нагадаємо, що раніше подібний інцидент трапився в Естонії: тоді естонська поліція вилучила в росіян пропагандистські наклейки "Я русский". А Дмитро Мєдвєдєв заявив в річницю російського вторгнення в Грузію, що інших варіантів "не було".

 

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