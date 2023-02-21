В Японии на пляже нашли подозрительный шар

В Японии на побережье нашли подозрительный шар: что известно
На пляже одного из японских городов обнаружили загадочный огромный шар. Полутораметрового диаметра металлический предмет сейчас обследуют местные правоохранители.
Об этом сообщает японское медиа Daiichi TV.
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Неожиданная находка
На пляже Энсюхама, расположенном в японском городе Хамамацу, была обнаружена интересная находка.
Волнами выбросило на берег большой предмет, похожий на шар.
Полицейская проверка
Полиция обследовала окружающую территорию и принялась исследовать найденный предмет.
По предварительной информации, шар металлический. Диаметр ее — 1,5 метра.
Более подробные данные правоохранители обещают обнародовать позже.
Напомним, что при раскопках в кургане Томиомаруяма в городе Нара, Япония, археологи обнаружили гигантский меч "Дакокен" длиной 2,3 метра. Кроме этого, специалисты нашли старинное бронзовое зеркало в форме щита, которое является первым в своем роде.
Добавим, что после свежего цифрового картографирования оказалось — количество островов, принадлежащих Японии, больше официального на 7 тысяч (не 6800, а более 14 тысяч). Впрочем, это практически не увеличит территорию страны.
Фото: Daiichi TV