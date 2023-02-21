В Японии на пляже нашли подозрительный шар

Море выбросило на берег одного из японских островов подозрительный предмет

На пляже одного из японских городов обнаружили загадочный огромный шар. Полутораметрового диаметра металлический предмет сейчас обследуют местные правоохранители.

Об этом сообщает японское медиа Daiichi TV.

Неожиданная находка

На пляже Энсюхама, расположенном в японском городе Хамамацу, была обнаружена интересная находка.

Волнами выбросило на берег большой предмет, похожий на шар.

Полицейская проверка

Полиция обследовала окружающую территорию и принялась исследовать найденный предмет.

По предварительной информации, шар металлический. Диаметр ее — 1,5 метра.

Более подробные данные правоохранители обещают обнародовать позже.

Напомним, что при раскопках в кургане Томиомаруяма в городе Нара, Япония, археологи обнаружили гигантский меч "Дакокен" длиной 2,3 метра. Кроме этого, специалисты нашли старинное бронзовое зеркало в форме щита, которое является первым в своем роде.

Добавим, что после свежего цифрового картографирования оказалось — количество островов, принадлежащих Японии, больше официального на 7 тысяч (не 6800, а более 14 тысяч). Впрочем, это практически не увеличит территорию страны.

Фото: Daiichi TV