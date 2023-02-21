В Японії на пляжі знайшли підозрілу кулю

В Японії на узбережжі знайшли підозрілу кулю: що відомо
На пляжі одного із японських міст виявили загадкову величезну кулю. Півтораметрового діаметру металевий предмет зараз обстежують місцеві правоохоронці.
Про це повідомляє японське медіа Daiichi TV.
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Несподівана знахідка
На пляжі Енсюхама, що у японському місті Хамамацу, було виявлену цікаву знахідку.
Хвилями викинуло на берег великий предмет, схожий на кулю.
Поліцейська перевірка
Поліція обстежила навколишню територію і почала досліджувати знайдений предмет.
За попередньою інформацією, куля металева. Діаметр її — 1,5 метри.
Детальніші дані правоохоронці обіцяють оприлюднити пізніше.
Нагадаємо, що під час розкопок у кургані Томіомаруяма в місті Нара, Японія, археологи виявили гігантський меч "Дакокен" довжиною 2,3 метра. Окрім цього, фахівці знайшли давнє бронзове дзеркало у формі щита, яке є першим у своєму роді.
Додамо, що після свіжого цифрового картографування виявилося — кількість островів, які належать Японії, більша від офіційну на 7 тисяч (не 6800, а пона 14 тисяч). Втім, це практично не збільшить територію країни.
Фото: Daiichi TV