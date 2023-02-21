В Японії на пляжі знайшли підозрілу кулю

Море викинуло на берег одного з японських островів підозрілий предмет

На пляжі одного із японських міст виявили загадкову величезну кулю. Півтораметрового діаметру металевий предмет зараз обстежують місцеві правоохоронці.

Про це повідомляє японське медіа Daiichi TV.

Несподівана знахідка

На пляжі Енсюхама, що у японському місті Хамамацу, було виявлену цікаву знахідку.

Хвилями викинуло на берег великий предмет, схожий на кулю.

Поліцейська перевірка

Поліція обстежила навколишню територію і почала досліджувати знайдений предмет.

За попередньою інформацією, куля металева. Діаметр її — 1,5 метри.

Детальніші дані правоохоронці обіцяють оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, що під час розкопок у кургані Томіомаруяма в місті Нара, Японія, археологи виявили гігантський меч "Дакокен" довжиною 2,3 метра. Окрім цього, фахівці знайшли давнє бронзове дзеркало у формі щита, яке є першим у своєму роді.

Додамо, що після свіжого цифрового картографування виявилося — кількість островів, які належать Японії, більша від офіційну на 7 тисяч (не 6800, а пона 14 тисяч). Втім, це практично не збільшить територію країни.

Фото: Daiichi TV