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​​​​​​​В Японії на узбережжі знайшли підозрілу кулю: що відомо

21 лютого 2023 10:08
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
В Японії на пляжі знайшли підозрілу кулю
Море викинуло на берег одного з японських островів підозрілий предмет
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

На пляжі одного із японських міст виявили загадкову величезну кулю. Півтораметрового діаметру металевий предмет зараз обстежують місцеві правоохоронці.

Про це повідомляє японське медіа Daiichi TV.

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Несподівана знахідка

На пляжі Енсюхама, що у японському місті Хамамацу, було виявлену цікаву знахідку.

Хвилями викинуло на берег великий предмет, схожий на кулю.

Поліцейська перевірка

Поліція обстежила навколишню територію і почала досліджувати знайдений предмет.

За попередньою інформацією, куля металева. Діаметр її — 1,5 метри.

Детальніші дані правоохоронці обіцяють оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, що під час розкопок у кургані Томіомаруяма в місті Нара, Японія, археологи виявили гігантський меч "Дакокен" довжиною 2,3 метра. Окрім цього, фахівці знайшли давнє бронзове дзеркало у формі щита, яке є першим у своєму роді.

Додамо, що після свіжого цифрового картографування виявилося — кількість островів, які належать Японії, більша від офіційну на 7 тисяч (не 6800, а пона 14 тисяч). Втім, це практично не збільшить територію країни.

Фото: Daiichi TV

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