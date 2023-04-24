В Иерусалиме водитель авто въехал в толпу: есть раненые

Автомобиль сбил людей у оживленного рынка Махане Иегуда. Фото: REUTERS

В понедельник, 24 апреля, у оживленного рынка Махане Иегуда в Иерусалиме водитель авто протаранил толпу во время церемонии в память о погибших солдатах. В результате теракта ранены семь человек.

Об этом сообщает BBC.

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Что известно

По данным полиции, нападающий прибыл на перекресток и ускорился, намеренно сбил пешеходов, в том числе переходивших улицу. Затем он сбавил скорость во время движения задним ходом и остановился. Нападающего застрелил на месте гражданский.

Полиция сообщает, что нападающим был 39-летний мужчина из оккупированного Восточного Иерусалима.

"Нападающий был женатым отцом пятерых детей, которого не было известно силовикам, но у него были психические заболевания", — добавили в полиции.

Это произошло в тот момент, когда Израиль начал отмечать День памяти погибших солдат и жертв атак — один из самых торжественных дней в национальном календаре.

Сколько человек пострадало

В результате теракта ранены семь человек. Среди пострадавших обнаружили мужчину 70 лет. Он находится в тяжелом состоянии. Кроме него правоохранители сообщили о 30-летней женщине, находящейся в состоянии средней тяжести, 50-летнем мужчине и двух 25-летних парнях, получивших легкие ранения. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские центры.

По словам медиков одного из пострадавших госпитализировали из-за шока.

Напомним, несколько дней назад на одной из улиц Иерусалима неизвестный обстрелял автомобиль. Водитель автомобиля, несмотря на ранения, смог доехать до полицейского участка и рассказать о нападении.