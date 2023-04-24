Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Єрусалимі водій авто в'їхав у натовп: є поранені arrow

В Єрусалимі водій авто в'їхав у натовп: є поранені

24 квітня 2023 20:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Єрусалимі водій авто в'їхав у натовп: є поранені
Автомобіль збив людей біля ринку Махане Єгуда. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 24 квітня, біля жвавого ринку Махане Єгуда в Єрусалимі водій авто протаранив натовп під час церемонії на спомин про загиблих солдатів. В результаті теракту поранено семеро людей.

Про це повідомляє BBC

Читайте також:

Що відомо

За даними поліції, нападник прибув на перехрестя і прискорився, навмисно збив пішоходів, зокрема людей, які переходили вулицю. Потім він зменшив швидкість під час руху заднім ходом і зупинився. Нападника застрелив на місці цивільний.

Поліція повідомляє, що нападником був 39-річний чоловік з окупованого Східного Єрусалиму.

"Нападник був одруженим, батьком п’ятьох дітей, раніше не був відомий силам безпеки країни. Відомо, що він мав психічні захворювання", — додали у поліції.

Це сталося в той момент, коли Ізраїль почав відзначати День пам'яті загиблих солдатів і жертв атак — один із найурочистіших днів у національному календарі.

Скільки людей постраждало

В результаті теракту поранено семеро людей. Серед постраждалих виявили чоловіка 70 років. Він перебуває у важкому стані. Окрім нього правоохоронці повідомили про 30-річну жінку, яка перебуває у стані середньої тяжкості, 50-річного чоловіка і двох 25-річних молодиків, які отримали легкі поранення. Усі постраждалі були госпіталізовані до медичних центрів.

За словами медиків, одного з постраждалих госпіталізували через шок.

Нагадаємо, декілька днів тому на одній із вулиць Єрусалима невідомий обстріляв автомобіль. Водій автівки попри поранення зміг доїхати до поліцейського відділку і розповісти про напад.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB