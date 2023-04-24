В Єрусалимі водій авто в'їхав у натовп: є поранені

Автомобіль збив людей біля ринку Махане Єгуда. Фото: REUTERS

У понеділок, 24 квітня, біля жвавого ринку Махане Єгуда в Єрусалимі водій авто протаранив натовп під час церемонії на спомин про загиблих солдатів. В результаті теракту поранено семеро людей.

Про це повідомляє BBC.

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Що відомо

За даними поліції, нападник прибув на перехрестя і прискорився, навмисно збив пішоходів, зокрема людей, які переходили вулицю. Потім він зменшив швидкість під час руху заднім ходом і зупинився. Нападника застрелив на місці цивільний.

Поліція повідомляє, що нападником був 39-річний чоловік з окупованого Східного Єрусалиму.

"Нападник був одруженим, батьком п’ятьох дітей, раніше не був відомий силам безпеки країни. Відомо, що він мав психічні захворювання", — додали у поліції.

Це сталося в той момент, коли Ізраїль почав відзначати День пам'яті загиблих солдатів і жертв атак — один із найурочистіших днів у національному календарі.

Скільки людей постраждало

В результаті теракту поранено семеро людей. Серед постраждалих виявили чоловіка 70 років. Він перебуває у важкому стані. Окрім нього правоохоронці повідомили про 30-річну жінку, яка перебуває у стані середньої тяжкості, 50-річного чоловіка і двох 25-річних молодиків, які отримали легкі поранення. Усі постраждалі були госпіталізовані до медичних центрів.

За словами медиків, одного з постраждалих госпіталізували через шок.

Нагадаємо, декілька днів тому на одній із вулиць Єрусалима невідомий обстріляв автомобіль. Водій автівки попри поранення зміг доїхати до поліцейського відділку і розповісти про напад.