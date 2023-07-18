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В Индии ученые обнаружили мегаполис-призрак, который был важным торговым центром

18 июля 2023 06:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В Индии исследователи нашли мегаполис-призрак – почему жители внезапно сбежали
Мегаполис-призрак, найденный в Индии. Фото: Nauka w Polsce
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

На территории Индии исследователи обнаружили приморский мегаполис-призрак, который примерно две тысячи лет назад являлся важным центром для торговли. Ученые выяснили, почему жители города Сопара в Индии, где обнаружили этот мегаполис, внезапно покинули дома.

Об этом сообщает Nauka w Polsce.

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Город Сопара находится на побережье Индии, примерно в 96 километрах к северу от Мумбая.

По мнению исследователей, начиная с примерно 1400 до нашей эры, этот мегаполис был торговым центром между Персией, Грецией и арабскими поселениями. Также ученые утверждают, что примерно в третьем веке жители города неожиданно сбежали со своих домов.

Мегаполис-привид, который нашли в Индии
Мегаполис-призрак, найденный в Индии. Фото: Nauka w Polsce

Три года назад индийские и польские исследователи начали изучать развалины этого города-призрака. Они использовали беспилотные аппараты и сделали 3D-модель развалин с площадью менее 2,5 кв. м. Они использовали металлоискатели и скважины, с помощью которых они смогли изучить геологические условия.

Благодаря оценке скважин исследователи выяснили, что примерно две тысячи лет назад артерии воды в городе наполнял мул, из-за чего возник дефицит питьевой воды. Именно поэтому жители Сопары и покинули внезапно собственные дома.

Мегаполис-привид, который нашли в Индии
Мегаполис-призрак, найденный в Индии. Фото: Nauka w Polsce

Исследователи утверждают, что другие подробности, такие как планирование города и размеры зданий, могут быть выяснены в ходе будущих исследований.

Напомним, мы писали о том, что на территории храма в Перу исследователи обнаружили закрытый коридор.

Ранее мы рассказывали о том, что в США ученые обнаружили место захоронения первобытных людей.

Также мы сообщали о том, что в Израиле ученые обнаружили гробницы, где было 50 женских скелетов.

 

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