В Індії дослідники знайшли мегаполіс-примару – чому жителі раптово втекли

Мегаполіс-примара, який знайшли в Індії. Фото: Nauka w Polsce

На території Індії дослідники виявили приморський мегаполіс-примару, який приблизно дві тисячі років тому був важливим центром для торгівлі. Вчені з’ясували, чому мешканці міста Сопара в Індії, де знайшли цей мегаполіс, раптово покинули будинки.

Про це повідомляє Nauka w Polsce.

Читайте також:

Місто Сопара розташоване на узбережжі Індії, приблизно у 96 кілометрах на північ від Мумбая.

За думкою дослідників, починаючи з приблизно 1400 року до нашої ери цей мегаполіс був торговельним центром між Персією, Грецією та арабськими поселеннями. Також вчені стверджують, що приблизно у третьому столітті жителі міста несподівано втекли зі своїх домівок.

Мегаполіс-примара, який знайшли в Індії. Фото: Nauka w Polsce

Три роки тому індійські та польські дослідники почали вивчати руїни цього міста-привида. Вони використали безпілотні апарати та зробили 3D-модель руїн із площею у менше як 2,5 кв. м. Також вони використали металошукачі та свердловини, за допомогою яких вони змогли вивчити геологічні умови.

Завдяки оцінці свердловин дослідники з’ясували, що приблизно дві тисячі років тому артерії води у місті заповнював мул, через що там виник дефіцит питної води. Саме через це жителі Сопари й покинули раптово власні будинки.

Мегаполіс-примара, який знайшли в Індії. Фото: Nauka w Polsce

Дослідники стверджують, що інші подробиці, такі як планування міста та розміри будівель, можуть бути з’ясовані під час майбутніх досліджень.

Нагадаємо, ми писали про те, що на території храму в Перу дослідники виявили закритий коридор.

Раніше ми розповідали про те, що у США вчені знайшли місце поховання первісних людей.

Також ми повідомляли про те, що в Ізраїлі вчені знайшли гробниці, де було 50 жіночих скелетів.