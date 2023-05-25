В Иране сообщили об успешном испытании модернизированной ракеты
Сегодня, 25 мая, Иран провел успешный испытательный запуск модернизированной версии иранской баллистической ракеты Khoramshahr 4 с потенциальной дальностью полета 2000 км. Информация об испытаниях появилась через два дня после того, как командующий израильскими вооруженными силами заявил о возможности "действия" против Тегерана в связи с его ядерной программой.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.
Иран, имеющий одну из крупнейших ракетных программ на Ближнем Востоке, утверждает, что это оружие может достичь баз его врагов (Израиль и США).
При этом несмотря на американскую и европейскую оппозицию Исламская Республика заявила, что будет продолжать развивать свою "оборонную" ракетную программу.
"Наше послание врагам Ирана состоит в том, что мы будем защищать страну и ее достижения. Наше послание нашим друзьям состоит в том, что мы хотим помочь региональной стабильности", — заявил министр обороны Ирана Мохаммадреза Аштиани.
Баллистическая ракета класса "земля-земля" 4-го поколения имеет потенциальную дальность полета 2000 км.
Иранское государственное телевидение показало несколько секунд видеозаписи, где демонстрируется запуск модернизированной версии иранской баллистической ракеты "Хорамшахр-4" с дальностью полета 2000 километров и способной нести боеголовку весом 1500 кг.
Также государственное информационное агентство IRNA сообщило, что ракета, работающая на жидком топливе, получила название "Хейбар". Это название ассоциируется с еврейским замком, захваченным мусульманскими воинами в первые дни ислама.
" Выдающиеся характеристики ракеты "Хейбар" отечественного производства включают быструю подготовку и время запуска, что делает ее тактическим оружием в дополнение к стратегическому ", — говорится в сообщении.
Баллистические ракеты — инструмент сдерживания
Израиль не признает Исламскую Республику и видит в Иране угрозу для своего существования. Иран заявляет, что его баллистические ракеты являются важным средством сдерживания и возмездия против Соединенных Штатов, Израиля и других потенциальных региональных противников.
Напомним, Иран тайно поставлял большое количество вооружения в РФ для войны в Украине. К тому же, Тегеран планирует продолжать поставки.