В Иране сообщили об успешном испытании модернизированной ракеты

Запуск модернизированной баллистической ракеты Khoramshahr 4 дальностью полета 2000 км. Фото: EPA/UPG

Сегодня, 25 мая, Иран провел успешный испытательный запуск модернизированной версии иранской баллистической ракеты Khoramshahr 4 с потенциальной дальностью полета 2000 км. Информация об испытаниях появилась через два дня после того, как командующий израильскими вооруженными силами заявил о возможности "действия" против Тегерана в связи с его ядерной программой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

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Иран, имеющий одну из крупнейших ракетных программ на Ближнем Востоке, утверждает, что это оружие может достичь баз его врагов (Израиль и США).

При этом несмотря на американскую и европейскую оппозицию Исламская Республика заявила, что будет продолжать развивать свою "оборонную" ракетную программу.

"Наше послание врагам Ирана состоит в том, что мы будем защищать страну и ее достижения. Наше послание нашим друзьям состоит в том, что мы хотим помочь региональной стабильности", — заявил министр обороны Ирана Мохаммадреза Аштиани.

Баллистическая ракета класса "земля-земля" 4-го поколения имеет потенциальную дальность полета 2000 км.

Иранское государственное телевидение показало несколько секунд видеозаписи, где демонстрируется запуск модернизированной версии иранской баллистической ракеты "Хорамшахр-4" с дальностью полета 2000 километров и способной нести боеголовку весом 1500 кг.

Также государственное информационное агентство IRNA сообщило, что ракета, работающая на жидком топливе, получила название "Хейбар". Это название ассоциируется с еврейским замком, захваченным мусульманскими воинами в первые дни ислама.

" Выдающиеся характеристики ракеты "Хейбар" отечественного производства включают быструю подготовку и время запуска, что делает ее тактическим оружием в дополнение к стратегическому ", — говорится в сообщении.

Баллистические ракеты — инструмент сдерживания

Израиль не признает Исламскую Республику и видит в Иране угрозу для своего существования. Иран заявляет, что его баллистические ракеты являются важным средством сдерживания и возмездия против Соединенных Штатов, Израиля и других потенциальных региональных противников.

Напомним, Иран тайно поставлял большое количество вооружения в РФ для войны в Украине. К тому же, Тегеран планирует продолжать поставки.