В Ірані повідомили про успішне випробування модернізованої ракети

Запуск модернізованої балістичної ракети Khoramshahr 4 дальністю польоту 2000 км. Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 25 травня Іран провів успішний випробувальний запуск модернізованої версії іранської балістичної ракети Khoramshahr 4 з потенційною дальністю польоту 2000 км. Інформація про випробування з’явилося через два дні після того, як командувач ізраїльськими збройними силами заявив про можливість "дій" проти Тегерана у зв'язку з його ядерною програмою.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранські ЗМІ.

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Іран, який має одну з найбільших ракетних програм на Близькому Сході, стверджує, що ця зброя може досягти баз його ворогів, (Ізраїль і США).

При цьому, попри американську та європейську опозицію, Ісламська Республіка заявила, що продовжуватиме розвивати свою "оборонну" ракетну програму.

"Наше послання ворогам Ірану полягає в тому, що ми будемо захищати країну та її досягнення. Наше послання нашим друзям полягає в тому, що ми хочемо допомогти регіональній стабільності", — заявив міністр оборони Ірану Мохаммадреза Аштиані.

Балістична ракета класу "земля-земля" 4-го покоління має потенційну дальність польоту 2000 км

Іранське державне телебачення показало кілька секунд відеозапису, де демонструється запуск модернізованої версії іранської балістичної ракети "Хорамшахр-4" з дальністю польоту 2000 кілометрів та яка здатна нести боєголовку вагою 1500 кг.

Також державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що ракета, яка працює на рідинному паливі, отримала назву "Хейбар". Ця назва асоціюється з єврейським замком, що був захоплений мусульманськими воїнами в перші дні ісламу.

"Видатні характеристики ракети "Хейбар" вітчизняного виробництва включають швидку підготовку і час запуску, що робить її тактичною зброєю на додаток до стратегічної", — йдеться в повідомленні.

Балістичні ракети — інструмент стримання

Ізраїль, не визнає Ісламську Республіку і вбачає в Ірані загрозу для свого існування. Натомість Іран заявляє, що його балістичні ракети є важливим засобом стримування та відплати проти Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших потенційних регіональних супротивників.

Нагадаємо, Іран таємно постачав велику кількість озброєння до рф для війни в Україні. До того ж Тегеран планує продовжувати постачання.