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В ISW рассказали, как Россия использует страны СНГ для обхода санкций

30 сентября 2023 09:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ISW рассказали, как Россия использует страны СНГ для обхода санкций
Делегация стран СНГ в Туле 29 сентября. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Россия и дальше пытается обойти санкции, наложенные на нее из-за войны против Украины. Для этого она пытается использовать своих союзников из Содружества независимых государств.

Такой вывод сделали специалисты Института исследования войны (ISW).

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"Россия продолжает попытки обойти санкции из-за военно-технического сотрудничества со странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Для обсуждения военного и военно-технического сотрудничества 29 сентября в Тульскую область прибыли делегации министерств обороны России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана", — рассказали аналитики ISW.

Также в Институте рассказали, что Россия совместно с партнерами из СНГ создала ряд подразделений, которые углубят сотрудничество между этими странами и сделают его более продуктивным.

"Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что министры обороны СНГ также создали военную научно-исследовательскую организацию и совместное подразделение гуманитарного разминирования", — говорится в отчете Института.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании ввели новые санкции против России. Правительство страны решило заморозить активы оккупационных администраций РФ, управляющие на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, что в Казахстане будут поддерживать все западные санкции против РФ. Также страна выступает за немедленное прекращение военных действий между Россией и Украиной.

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