В ISW рассказали, как Россия использует страны СНГ для обхода санкций
Россия и дальше пытается обойти санкции, наложенные на нее из-за войны против Украины. Для этого она пытается использовать своих союзников из Содружества независимых государств.
Такой вывод сделали специалисты Института исследования войны (ISW).
Россия обходит санкции
"Россия продолжает попытки обойти санкции из-за военно-технического сотрудничества со странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Для обсуждения военного и военно-технического сотрудничества 29 сентября в Тульскую область прибыли делегации министерств обороны России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана", — рассказали аналитики ISW.
Также в Институте рассказали, что Россия совместно с партнерами из СНГ создала ряд подразделений, которые углубят сотрудничество между этими странами и сделают его более продуктивным.
"Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что министры обороны СНГ также создали военную научно-исследовательскую организацию и совместное подразделение гуманитарного разминирования", — говорится в отчете Института.
Ранее мы сообщали, что в Великобритании ввели новые санкции против России. Правительство страны решило заморозить активы оккупационных администраций РФ, управляющие на временно оккупированных территориях Украины.
Напомним, что в Казахстане будут поддерживать все западные санкции против РФ. Также страна выступает за немедленное прекращение военных действий между Россией и Украиной.