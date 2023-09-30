В ISW розповіли, як Росія використовує країни СНД для обходу санкцій

Делегації країн СНД у Тулі 29 вересня. Фото: росЗМІ

Росія і надалі намагається обійти санкції накладені на неї через війну проти України. Для цього вона намагається використати своїх союзників з Співдружності незалежних держав.

Такий висновок зробили експерти Інституту вивчення війни (ISW).

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"Росія продовжує спроби обійти санкції через військово-технічне співробітництво з країнами Співдружності Незалежних Держав (СНД). Для обговорення військового та військово-технічного співробітництва 29 вересня до Тульської області прибули делегації міністерств оборони Росії, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану", — розповіли аналітики ISW.

Також в Інституті розповіли, що Росія, спільно з партнерами з СНД, створила ряд підрозділів, які поглиблять співпрацю між цими країнами і зроблять її більш продуктивною.

"Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що міністри оборони СНД також створили військову науково-дослідну організацію та спільний підрозділ гуманітарного розмінування", — говориться в звіті Інституту.

Раніше ми повідомляли, що у Великій Британії запровадили нові санкції проти Росії. Уряд країни вирішив заморозити активи окупаційних адміністрацій РФ, які керують на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадуємо, що у Казахстані будуть підтримувати всі західні санкції проти РФ. Також країна виступає за негайне припинення воєнних дій між Росією та Україною.