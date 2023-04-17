В Италии археологи нашли уникальную древнеримскую винодельню: чем она особенная

Вид на раскопанную винодельню из северной столовой виллы Квинтилиев за пределами Рима. Фото: The Guardian

На руинах виллы Квинтилиев близ Рима археологи нашли роскошную древнеримскую винодельню, принадлежавшую самому императору. По оценкам археологов она была построена во II веке нашей эры.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Что известно об уникальной находке

Отмечается, что из всех римских руин вилла Квинтилиев, пожалуй, самая впечатляющая — город охватывает до 24 гектаров.

Расположенная на древней Аппиевой дороге, простирающейся к юго-востоку от Рима, вилла имела собственный театр, арену для гонок на колесницах и комплекс бань со стенами и полом, выложенными роскошным мрамором.

Но история виллы, истоки которой лежат во II веке нашей эры, стала еще более примечательной, когда археологи раскопали изысканную винодельню, не имеющую себе равных в римском мире по роскоши.

Как выглядела винодельня

Как пишет издание, заведение включало в себя ряд роскошных столовых с видом на фонтаны, бушевавшие молодым вином. Существовали также обложенные мрамором площадки, где порабощенные рабочие топтали только что собранные фрукты, а император, возможно, наблюдал или пировал со своей свитой.

Винодельня, расположенная за пределами города Рима в античности, была расположена в том месте, когда-то являвшемся ландшафтом фруктовых садов и сельскохозяйственных угодий, усеянных монументальными гробницами и виллами супербогачей.

"Вилла Квинтилиев была удивительным минимистом, дополненным роскошной винодельней для самого императора, чтобы потакать своим вакхическим тенденциям", — сказал археолог д-р Эмлин Додд и эксперт по древнему производству вина.

Открытие древнеримской винодельни произошло случайно, когда археологи итальянского министерства культуры пытались найти один из стартовых постов для арены виллы. Трасса для гонки колесниц была построена императором Коммодом, правившим в 177-192 гг. нашей эры. Позже винодельня, как оказалось, была построена над одними из этих стартовых ворот.

Разноцветный декоративный мраморный пол в одной из столовых вокруг винодельни. Фото: The Guardian

Напомним, недавно в Мексике археологи откопали уникальный 1100-летний мяч майя.

Исследователи утверждают, что в те времена играли в так называемую pelota, то есть мяч — вид спорта, который играл очень важную роль в политической и социальной жизни майя.