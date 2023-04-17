В Італії археологи знайшли унікальну давньоримську виноробню: чим вона особлива

Вид на розкопану виноробню з північної їдальні вілли Квінтіліїв за межами Риму. Фото: The Guardian

На руїнах вілли Квінтіліїв поблизу Рима археологи знайшли розкішну давньоримську виноробню, яка належала самому імператору. За оцінками археологів, вона була побудована у II столітті нашої ери.

Про це пише The Guardian.

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Зазначається, що з усіх римських руїн вілла Квінтіліїв є, мабуть, найбільш вражаючою — місто охоплює до 24 гектарів.

Розташована на стародавній Аппієвій дорозі, що тягнеться на південний схід від Риму, вілла мала власний театр, арену для перегонів на колісницях і комплекс бань зі стінами та підлогою, викладеними розкішним мармуром.

Але історія вілли, витоки якої лежать у II столітті нашої ери, стала ще більш примітною, коли археологи розкопали вишукану виноробню, яка не має собі рівних у римському світі за розкішшю.

Який вигляд мала виноробня

Як пише видання, заклад включав низку розкішних їдалень з видом на фонтани, що вирували молодим вином. Існували також обкладені мармуром майданчики, де поневолені робітники топтали щойно зібрані фрукти, а імператор, можливо, спостерігав або ж бенкетував зі своєю свитою.

Виноробня, розташована за межами міста Риму в античності, була розташована в тому місці, що колись було ландшафтом фруктових садів і сільськогосподарських угідь, усіяних монументальними гробницями і віллами супербагатіїв.

"Вілла Квінтіліїв була дивовижним мінімістом, доповненим розкішною виноробнею для самого імператора, щоб потурати своїм вакхічним тенденціям", — сказав археолог д-р Емлін Додд та експерт зі стародавнього виробництва вина.

Відкриття давньоримської виноробні сталося випадково, коли археологи італійського міністерства культури намагалися знайти один зі стартових постів для арени вілли. Траса для перегонів колісниць була побудована імператором Коммодом, який правив у 177-192 рр. нашої ери. Пізніше виноробня, як виявилося, була побудована над одними з цих стартових воріт.

Різнобарвна декоративна мармурова підлога в одній із їдалень навколо виноробні. Фото: The Guardian

Нагадаємо, нещодавно у Мексиці археологи відкопали унікальний 1100-річний м'яч часів майя.

Дослідники стверджують, що у ті часи грали у так звану pelota, тобто м’яч — вид спорту, який грав дуже важливу роль у політичному та соціальному житті племені майя.