В Израиле разъяренные протестующие собираются около дома Нетаньяху — что они требуют

Протестующие в Израиле требуют отставки Нетаньяху. Фото: скриншот с видео

В Израиле разъяренные протестующие пытаются попасть в дом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Они штурмуют блокпосты и вступают в стычки с полицией.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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Толпа из нескольких сотен человек, в том числе тех, чьи близких пропали без вести, пикетируют с лозунгами: "Уходи в отставку!" и "Нас предали".

Главными требованиями митингующих является отставка премьер-министра Беньямина Нетаньяху и возвращение заложников из плена ХАМАС.

Война на Ближнем Востоке — как разворачиваются события

Накануне Израильская армия вошла в сектор Газа и начала городские бои. В настоящее время ЦАХАЛ окружает город, чтобы завершить подготовку к штурму.

Военные Израиля признали нанесение удара около больницы Аль-Шифа в секторе Газа. По словам очевидцев, были убиты и ранены десятки человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил прекратить контакты с премьер-министром Израиля. По его словам, Беньямин Нетаньяху уже "не является лицом, с которым Турция могла бы вести беседу".