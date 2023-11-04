В Израиле разъяренные протестующие собираются около дома Нетаньяху — что они требуют
В Израиле разъяренные протестующие пытаются попасть в дом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Они штурмуют блокпосты и вступают в стычки с полицией.
Об этом сообщает ТСН.ua.
Протестующие требуют отставки Нетаньяху
Толпа из нескольких сотен человек, в том числе тех, чьи близких пропали без вести, пикетируют с лозунгами: "Уходи в отставку!" и "Нас предали".
Главными требованиями митингующих является отставка премьер-министра Беньямина Нетаньяху и возвращение заложников из плена ХАМАС.
Война на Ближнем Востоке — как разворачиваются события
Накануне Израильская армия вошла в сектор Газа и начала городские бои. В настоящее время ЦАХАЛ окружает город, чтобы завершить подготовку к штурму.
Военные Израиля признали нанесение удара около больницы Аль-Шифа в секторе Газа. По словам очевидцев, были убиты и ранены десятки человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил прекратить контакты с премьер-министром Израиля. По его словам, Беньямин Нетаньяху уже "не является лицом, с которым Турция могла бы вести беседу".
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