В Ізраїлі розлючені протестувальники збираються біля будинку Нетаньягу — що вони вимагають

Протестувальники в Ізраїлю вимагають відставки Нетаньягу. Фото: скриншот з видео

В Ізраїлі розлючені протестувальники намагаються потрапити до будинку прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Вони штурмують блокпости та вступають у сутички з поліцією.

Про це повідомляє ТСН.ua.

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Натовп із кілька сотень людей, зокрема тих, чиї близькі зникли безвісти, пікетують із гаслами: "Йди у відставку!" і "Нас зрадили".

Головними вимогами мітингувальників є відставка прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху та повернення заручників із полону ХАМАС.

Війна на Близькому Сході — як розгортаються події

Напередодні Ізраїльська армія увійшла в сектор Гази і розпочала міські бої. Наразі ЦАХАЛ оточує місто, щоб завершити підготовку до штурму.

Військові Ізраїлю визнали завдання удару біля лікарні Аль-Шіфа в секторі Гази. За словами очевидців, були вбито та поранено десятки людей.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирішив припинити контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю. За його словами, Беньямін Нетаньягу вже "не є особою, з якою Туреччина могла б вести бесіду".