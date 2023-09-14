В Литве стали блокировать пропагандитские каналы РФ
В среду 13 сентября комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы (КТРЛ) приняла решение о блокировании пропагандитских российских телепрограмм. Речь идет о 53 IP-адресах.
Об этом сообщает издание LRT.
Литва блокирует российские СМИ
Сообщается, что комиссия провела мониторинг СМИ, в ходе которого выявили прямые трансляции различных телепрограмм, подпадающих под санкции ЕС.
В частности, речь идет о телеканалах Russia Today, "Спутник", "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24/Russia 24", TV Centre International, "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и "Первый канал".
"Поскольку запрещенные телепрограммы транслируются с использованием интернет-соединения, можно заключить, что интернет-провайдеры способствуют передаче запрещенных телепрограмм. Поэтому они должны принять все возможные меры, чтобы контент, включенный в список регламентов, не был доступен", — заявили в комиссии.
Напомним, Кабинет министров Литвы одобрил поправки к закону, обеспечивающему использование штрафов, полученных за несоблюдение международных и национальных санкций. Эти средства планируют направлять на восстановление Украины.
Добавим, Эстония решила запретить проезд автомобилей с российской регистрацией через свои границы. Так, 13 сентября первое транспортное средство с российскими номерами было задержано на границе между Россией и Эстонией.