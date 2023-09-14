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В Литві почали блокувати пропагандистські канали РФ

14 вересня 2023 19:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Литві почали блокувати пропагандистські канали РФ
Російський диктатор Путін на екранах телевізора та смартфона. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 13 вересня, комісія з телебачення та радіомовлення Литви (КТРЛ) ухвалила рішення про блокування пропагандистських російських телепрограм. Йдеться про 53 IP-адреси. 

Про це повідомляє видання LRT.

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Повідомляється, що комісія провела моніторинг ЗМІ, в ході якого виявили прямі трансляції різних телепрограм, які підпадають під санкції ЄС. 

Зокрема, йдеться про телеканали Russia Today, "Спутник", "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24/Russia 24", TV Centre International, "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" і "Перший канал".

"Оскільки заборонені телепрограми транслюються з використанням інтернет-з'єднання, можна зробити висновок, що інтернет-провайдери сприяють передачі заборонених телепрограм. Тому вони мають вжити всіх можливих заходів, щоб контент, включений до списку регламентів, не був доступний", — заявили в комісії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Литви схвалив поправки до закону, що забезпечує використання штрафів, отриманих за недотримання міжнародних та національних санкцій. Ці кошти планують спрямовувати на відновлення України.

Додамо, що Естонія вирішила заборонити проїзд автомобілів із російською реєстрацією через свої кордони. Так, 13 вересня перший транспортний засіб із російськими номерами було затримано на кордоні між Росією та Естонією.

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