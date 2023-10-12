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В Минэнергетики Израиля назвали условия возвращения электричества и водоснабжения в Сектор Газа

12 октября 2023 18:34
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Илья Рябинин
редактор
В Минэнергетики Израиля назвали условия возвращения электричества и водоснабжения в Сектор Газа
Министр энергетики Израиля Исраэль Хац. Фото: Tomer Neuberg/Flash90
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве энергетики Израиля заявили, что Палестине не видать ни света, ни воды, пока ХАМАС не выполнит их условия. Правительство требует освободить заложников.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на министра энергетики Израиля Исраэля Хаца.

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Гуманитарная помощь только гуманным людям

По словам чиновника, электроэнергия и водоснабжение не будут поставляться в сектор Газа, пока тех, кого похитили во время вероломной атаки ХАМАСа, не вернут домой.

"Гуманитарная помощь? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водяной насос не будет запущен, и ни один бензовоз туда не заедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой", — написал он в Twitter (Х).

Пост Хаца. Источник: Twitter (X)

Хац говорит: к дикарям, которые зверскими методами пытают и убивают детей по собственным религиозным законам, нужно относиться соответственно.

"Гуманитарная помощь — только гуманным людям, дикарям — только ужасы и поголовная смерть. И никто не посмеет нам проповедовать мораль", — пишет он.

По данным издания, судьба примерно 150 человек, похищенных и вывезенных в Сектор Газа во время вероломной атаки боевиков ХАМАС, до сих пор остается неизвестной.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал всех мировых лидеров посетить Израиль, и подчеркнул, что Украина продолжает работу по вывозу из Израиля своих граждан. В России же своих граждан эвакуировать никто так и не захотел.

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