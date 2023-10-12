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В Міненергетики Ізраїлю пояснили, за яких умов повернуть світло та воду до Сектору Гази

12 жовтня 2023 18:34
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Ілля Рябінін
редактор
В Міненергетики Ізраїлю пояснили, за яких умов повернуть світло та воду до Сектору Гази
Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Хац. Фото: Tomer Neuberg/Flash90
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві енергетики Ізраїлю заявили, що Палестині не бачити ані світла, ані води, допоки ХАМАС не виконає їхніх умов. Уряд вимагає звільнити заручників.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на міністра енергетики Ізраїлю Ісраеля Хаца.

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Гуманітарна допомога тільки гуманним людям

За словами урядовця, електроенергія і водопостачання не постачатимуться до Сектору Гази, доки тих, кого викрали під час віроломної атаки ХАМАСу, не повернуть додому.

"Гуманітарна допомога? Жоден електричний вимикач не буде увімкнуто, жоден водяний насос не буде запущено, і жоден бензовоз туди не заїде, доки викрадені ізраїльтяни не повернуться додому", — написав він у Twitter (Х).

Пост Хаца. Джерело: Twitter (X)

Хац каже: до дикунів, які звірячими методами катують і вбивають дітей за власними релігійними законами, потрібно ставитись відповідно.

"Гуманітарна допомога — тільки гуманним людям, дикунам — тільки жахи та поголівна смерть. І ніхто не посміє нам проповідувати мораль", — пише він.

За даними видання, доля приблизно 150 людей, викрадених і вивезених до Сектору Газа під час нищівної атаки бойовиків ХАМАС, досі залишається незрозумілою.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав всіх світових лідерів відвідати Ізраїль, і наголосив, що Україна продовжує роботу, щодо вивезення з Ізраїлю своїх громадян. Натомість в Росії своїх громадян евакуювати ніхто так і не схотів. 

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