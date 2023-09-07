Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Москве горит завод, на котором производилось важное оборудование для кораблей arrow

В Москве горит завод, на котором производилось важное оборудование для кораблей

7 сентября 2023 17:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Москве горит завод, на котором производилось важное оборудование для кораблей
Завод "Салют" в Москве. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В российской столице загорелся военный завод "Салют". На нем производят радары для кораблей Военно-морского флота России.

Об этом сообщаются российские Telegram-каналы.

Читайте также:

В Москве горит завод "Салют"

По данным одного из росСМИ, возгорание произошло в лаборатории с горючим натрием. В материале другого издания указано, что пожар произошел в вентиляционной камере микроэлектроники.

"Из здания на улице Плеханова эвакуировали людей. Из окон третьего этажа валит густой черный дым", — пишет телеграмм-канал Mash.

Как отмечается, охватившая огонь площадь составила около 10 квадратных метров. Предварительно ее уже ликвидировали, обошлось без жертв.

Завод "Салют" находится под санкциями

В связи с российским полномасштабным вторжением России в Украину производственный комплекс "Салют" госкорпорации "Ростех" находится под санкциями Евросоюза и Соединенных Штатов.

Ранее мы сообщали, что два генерала России, отвечавшие за воздушное пространство над Москвой, были задержаны. Генерал-майоры Константин Огиенко и Дмитрий Беляцкий находятся в центре коррупционного скандала.

Напомним, в России вновь заявили, что в ночь на 7 сентября Москву атаковал беспилотник. Там еще раз восхваляли работу своей ПВО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз