В Москве горит завод, на котором производилось важное оборудование для кораблей

Завод "Салют" в Москве. Фото: росСМИ

В российской столице загорелся военный завод "Салют". На нем производят радары для кораблей Военно-морского флота России.

Об этом сообщаются российские Telegram-каналы.

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По данным одного из росСМИ, возгорание произошло в лаборатории с горючим натрием. В материале другого издания указано, что пожар произошел в вентиляционной камере микроэлектроники.

"Из здания на улице Плеханова эвакуировали людей. Из окон третьего этажа валит густой черный дым", — пишет телеграмм-канал Mash.

Как отмечается, охватившая огонь площадь составила около 10 квадратных метров. Предварительно ее уже ликвидировали, обошлось без жертв.

Завод "Салют" находится под санкциями

В связи с российским полномасштабным вторжением России в Украину производственный комплекс "Салют" госкорпорации "Ростех" находится под санкциями Евросоюза и Соединенных Штатов.

Ранее мы сообщали, что два генерала России, отвечавшие за воздушное пространство над Москвой, были задержаны. Генерал-майоры Константин Огиенко и Дмитрий Беляцкий находятся в центре коррупционного скандала.

Напомним, в России вновь заявили, что в ночь на 7 сентября Москву атаковал беспилотник. Там еще раз восхваляли работу своей ПВО.