В Москві палає завод, на якому виготовляли важливе обладнання для кораблів

Пожежники ліквідовують наслідки загоряння. Фото: росЗМІ

У російській столиці загорівся військовий завод "Салют". На ньому виготовляють радари для кораблів військово-морського флоту Росії.

Про це повідомляються російські Telegram-канали.

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За даними одного з росЗМІ, загоряння сталось у лабораторії з горючим натрієм. У матеріалі іншого видання вказано, що пожежа сталася у вентиляційній камері складу мікроелектроніки

"Із будівлі на вулиці Плеханова евакуювали людей. З вікон третього поверху валить густий чорний дим", — пише телеграм-канал Mash.

Як зазначається, площа, яку охопив вогонь, склала близько 10 квадратних метрів. Попередньо, її вже ліквідували, обійшлось без жертв.

Завод "Салют" перебуває під санкціями

Завод "Салют" у Москві. Фото: росЗМІ

У зв’язку з російським повномасштабним вторгненням рф в Україну виробничий комплекс "Салют" держкорпорації "Ростєх" перебуває під санкціями Євросоюзу та Сполучених Штатів.

Раніше ми повідомляли, що два генерали Росії, які відповідали за повітряний простір над Москвою, були затримані. Генерал-майори Костянтин Огієнко та Дмитро Біляцький перебувають у центрі корупційного скандалу.

Нагадуємо, у Росії знову заявили, що у ніч на 7 вересня Москву атакував безпілотник. Там вкотре вихваляли роботу своєї ППО.