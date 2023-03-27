Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow В Германии началась масштабная забастовка транспортников arrow

В Германии началась масштабная забастовка транспортников

27 марта 2023 09:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Немецкий транспорт в понедельник остановится
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сегодня, 27 марта, в Германии началась масштабная забастовка. Два крупнейших профсоюза страны требуют повышения заработной платы в условиях роста инфляции.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Читайте также:

Мегастрайк в Германии

В понедельник, 27 марта, в Германии началась масштабная акция протеста.

Забастовку организовали два крупнейших профсоюза страны — Verdi, в состав которой входят около 2,5 млн сотрудников государственного сектора, в том числе общественного транспорта и аэропортов, и 230-тысячный профсоюз EVG, который включает работников Deutsche Bahn и ряда автобусных компаний.

Чего требуют забастовщики

Забастовка, по предварительным данным, продлится 24 часа.

Митингующие требуют повышения заработной платы на фоне растущей инфляции.

Лидер профсоюза Verdi Франк Вернеке отметил необходимость поднятия уровня оплаты труда.

"Людям не только недоплачивают, они безнадежно перегружены работой", — заявил Вернеке.

Напомним, в начале марта в соседней Франции начались протесты против пенсионной реформы. В стране прекратилось железнодорожное сообщение, закрытые школы, остановили поставки топлива.

Протестующие собрались на запретных местах, включая парижскую площадь напротив парламента и Елисейские поля. Более 500 протестующих были арестованы, из них 283 позже освобождены. В Ницце якобы произошло нападение на офис главы Республиканской партии, где были разбиты окна.

Фото: Twitter FRANCE 24

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

10:08Прокуратура будет оспаривать приговор относительно изнасилования школьницы на Закарпатье

10:05 В Северодонецке увеличилось количество окупантов, а санитарная ситуация ежедневно ухудшается

09:59 Украинцы могут оформить финпомощь от немецкого фонда Diakonie

09:49 В Мариуполе взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов

09:40 ​​​Руководитель МИД Эстонии объяснил, имеет ли Запад общие цели в российско-украинской войне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:40 Зинченко поддержал Ротаня после поражения сборной Украины в Англии

09:29 Эксперты предупредили о весеннем подорожании некоторых продуктов

09:22 Глава МИД Эстонии ответил, почему западные страны затягивали с поставкой оружия Украине

09:21​​​Взрыв в Мелитополе: какая именно оккупационная структура пострадала

08:59 Команда Twitter разыскивает пользователя, который частично слил код соцсети в интернет

Новина з відео

08:44В Мелитополе раздалось несколько взрывов: что известно

Новина з відео

23:57 В спецподразделении Kraken рассказали об успешном ночном рейде под Соледаром

Новина з відео

23:14 "Молитесь, чтобы вас посадили": Мадяр отреагировал на изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье

Новина з відео

20:03 В Белгородской области жалуются на проблемы со светом и кражи генераторов: перехват ГУР

Новина з відео

19:04 В Тульской области прогремел мощный взрыв: росСМИ заявляют об атаке дрона

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:07 Тест на украинца: Укрзализныця показала, как Орландо Блум прошел "языковое испытание"

Новина з відео

15:42 В москве на ситилайтах показывают ролики, как собирать тревожный чемоданчик

Новина з відео

15:26 В Минобороны показали поединок украинских танкистов и российских противотанкистов

Новина з відео

15:18 Маленький Леон из Ирпеня трогательно исполнил хит группы "Антитіла" про Бахмут

Новина з відео

14:29 Испуганный российский продюсер Пригожин опроверг разговор с олигархом по поводу критики кремля

06:00Как привлечь путина к ответственности: история ордеров на арест глав государств

Эксклюзив

19:00Фрукты и овощи продолжают дорожать: актуальные цены на Одесском "Привозе"

18:10Парки вызывают стресс у мужчин, а узкие улицы — у женщин: как городские пространства влияют на людей

Эксклюзив

07:50Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Санитарно-десантные автомобили

Эксклюзив

06:00Жена дома, а муж на фронте: как сохранить отношения и избежать измены

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:00Как эффективно планировать свой бюджет: 5 советов от искусственного интеллекта

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Актуальное по теме

None 27 Март 10:08

Прокуратура будет оспаривать приговор относительно изнасилования школьницы на Закарпатье

None 27 Март 10:01

Украинцы могут оформить финпомощь от немецкого фонда Diakonie

None 27 Март 09:49

В Мариуполе взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов

None 27 Март 09:40

Зинченко поддержал Ротаня после поражения сборной Украины в Англии

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB