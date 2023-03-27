В Германии началась масштабная забастовка транспортников

Немецкий транспорт в понедельник остановится

Сегодня, 27 марта, в Германии началась масштабная забастовка. Два крупнейших профсоюза страны требуют повышения заработной платы в условиях роста инфляции.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Мегастрайк в Германии

В понедельник, 27 марта, в Германии началась масштабная акция протеста.

Забастовку организовали два крупнейших профсоюза страны — Verdi, в состав которой входят около 2,5 млн сотрудников государственного сектора, в том числе общественного транспорта и аэропортов, и 230-тысячный профсоюз EVG, который включает работников Deutsche Bahn и ряда автобусных компаний.

Чего требуют забастовщики

Забастовка, по предварительным данным, продлится 24 часа.

Митингующие требуют повышения заработной платы на фоне растущей инфляции.

Лидер профсоюза Verdi Франк Вернеке отметил необходимость поднятия уровня оплаты труда.

"Людям не только недоплачивают, они безнадежно перегружены работой", — заявил Вернеке.

Напомним, в начале марта в соседней Франции начались протесты против пенсионной реформы. В стране прекратилось железнодорожное сообщение, закрытые школы, остановили поставки топлива.

Протестующие собрались на запретных местах, включая парижскую площадь напротив парламента и Елисейские поля. Более 500 протестующих были арестованы, из них 283 позже освобождены. В Ницце якобы произошло нападение на офис главы Республиканской партии, где были разбиты окна.

Фото: Twitter FRANCE 24