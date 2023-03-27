В Німеччині розпочався масштабний страйк транспортників
Сьогодні, 27 березня, у Німеччині розпочався масштабний страйк. Дві найбільші профспілки країни вимагають підвищення заробітної плати в умовах зростання інфляції.
Про це повідомляє видання The Guardian.
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Мегастрайк у Німеччині
У понеділок, 27 березня, у Німеччині розпочалася масштабна акція протесту.
Страйк організували дві найбільші профспілки країни — Verdi, до складу якої входять близько 2,5 млн співробітників державного сектору, зокрема, громадського транспорту і аеропортів, та 230-тисячна профспілка EVG, яка включає працівників Deutsche Bahn та низки автобусних компаній.
Чого вимагають страйкарі
Страйк, за попередніми даними, триватиме 24 години.
Мітингарі вимагають підвищення заробітної плати на фоні зростаючої інфляції.
Лідер профспілки Verdi Франк Вернеке наголосив на необхідності підняття рівня оплати праці.
"Людям не лише недоплачують, вони безнадійно перевантажені роботою", — заявив Вернеке.
Нагадаємо, на початку березня у сусідній Франції розпочались протести проти пенсійної реформи. В країні припинилося залізничне сполучення, закриті школи, зупинили постачання палива.
Протестувальники зібралися на заборонених місцях, включаючи паризьку площу навпроти парламенту та Єлисейські поля. Понад 500 протестувальників було заарештовано, з них пізніше 283 звільнено. У Ніцці нібито стався напад на офіс голови Республіканської партії, де було розбито вікна.
Фото: Twitter FRANCE 24