И. о. Премьер-министр Финляндии Санна Марин выступает во время пресс-конференции в парламенте в день парламентских выборов в Хельсинки. Фото: REUTERS/Essi Lehto

И.о. премьер-министра Финляндии Санна Марин объявила о разводе с мужем Маркусом Ряйкконеном. Это произошло после 19 лет супружеской жизни.

Об этом Марин сообщила в Instagram.

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Остались друзьями

"Мы вместе подали на развод. Мы благодарны за 19 лет вместе и нашу любимую дочь. Мы остаемся лучшими друзьями и любящими родителями, которые хорошо относятся друг к другу. Мы продолжим проводить время вместе как семья и друг с другом", –— говорится в сообщении Марин.

В начале августа 2020 года Марин и Ряйкконен официально стали мужем и женой. Эта пара познакомилась, когда каждому из них было 18 лет, и в течение следующих 19 лет они были вместе.

Санна Марин объявила о разводе с мужем Маркусом Ряйкконеном. Фото: instagram.com/stories/sannamarin

Напомним, что премьер-министр Финляндии Санна Марин после поражения на парламентских выборах подала президенту Сауле Нийнисту прошение об отставке своего правительства. Президент страны принял просьбу.