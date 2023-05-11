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В. о. прем'єр-міністра Фінляндії Санна Марін оголосила про розлучення

11 травня 2023 01:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В. о. прем'єр-міністра Фінляндії Санна Марін оголосила про розлучення
В. о. прем’єр-міністра Фінляндії Санна Марін виступає під час пресконференції в парламенті в день парламентських виборів у Гельсінкі. Фото: REUTERS/Essi Lehto
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В.о. прем'єр-міністра Фінляндії Санна Марін оголосила про розлучення із чоловіком Маркусом Ряйкконеном. Це сталося після 19 років подружнього життя.

Про це Марін повідомила в Instagram.

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Залишилися друзями

"Ми разом подали на розлучення. Ми вдячні за 19 років разом і нашу любу доньку. Ми залишаємося найкращими друзями і люблячими батьками, які добре ставляться один до одного. Ми продовжимо проводити час разом як сім'я й один з одним", – йдеться в повідомленні Марін.

На початку серпня 2020 року Марін та Ряйкконен офіційно стали чоловіком і дружиною. Ця пара познайомилася, коли кожному з них було 18 років, і упродовж наступних 19 років вони були разом.

Санна Марін оголосила про розлучення із чоловіком Маркусом Ряйкконеном. Фото: instagram.com/stories/sannamarin

Нагадаємо, що прем'єр-міністрка Фінляндії Санна Марін після поразки на парламентських виборах подала президенту Саулі Нійністе прохання про відставку свого уряду. Президент країни прийняв прохання.

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